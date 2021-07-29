В Тюмени накажут силовиков, которые не приехали на вызов к побитым продавцом сантехники девушкам. Скриншот из видео.

В Тюмени прокуратура обязала наказать силовиков, которые не приехали на вызов к побитым продавцом сантехники девушкам. Ведомство уже внесло соответствующее представление.

Напомним, что ранее в интернете появилось видео, которое быстро разлетелось по местным сообществам в социальных сетях. На нем видно, как мужчина незаконно пробрался в квартиру через балкон, где в это время весело и шумно отдыхали девушки. Он побил их (они не давали спать его восьмимесячному сыну), после чего спокойно покинул чужую квартиру. Опубликованный ролик вызвал широкий общественный резонанс.

Фото - соцсети.

Кстати, горожанки остались недовольны работой правоохранительных органов, мол, никто на их вызов не приехал.

– В ходе прокурорской проверки информация о том, что полиция проигнорировала вызов и не приехала на место происшествия, подтвердилась. Прокурором Ленинского округа Тюмени начальнику городского управления МВД внесено представление о наказании виновных лиц и принятии мер по недопущению подобного впредь, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Также стало известно, что в отношении мужчины возбуждено административное дело по статье «Побои», сейчас проводится расследование. Полиция направила материалы по факту его незаконного проникновения в жилище в органы следственного комитета для дачи уголовно-правовой оценки по статье «Нарушение неприкосновенности жилища».

«Пострадали» и девушки, которых в ту злополучную ночь смог угомонить только сосед – таким вот неприятным способом. В отношении одной из них составлен протокол по статье «Нарушение тишины и покоя граждан». Она уже признала вину в правонарушении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что одной из отдыхающих в той квартире оказалась «Вице-мисс Тюмень – 2018» Александра Першина. Она выложила видео с конфликтом в свой Instagram-аккаунт с целью наказать виновного. Но дело приняло необычный поворот: вместо поддержки тюменка получила кучу гневных писем и даже звонков с угрозами.

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