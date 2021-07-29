Партия «Новые люди» собрала в Тюменской области 14 000 подписей для выдвижения в Заксобрание. Фото - партия "Новые люди".

Партия «Новые люди» предоставила избирательной комиссии 14 000 подписей, необходимых для выдвижения в Заксобрание Тюменской области. Избирком их уже проверил и одобрил. Партии предстоит много работы – статус кандидатов в Заксобрание предполагает серьёзные обязательства.

Фото - партия "Новые люди".

«Мы приятно удивлены такой поддержкой тюменцев. Большую часть подписей собирали на улице, так что удалось лично пообщаться с людьми. Все хотят реальных перемен м надеются, что мы как новая партия найдём свежий подход для решения давних проблем в стране. Если Новые люди войдут в Законодательном собрание, они получат больше полномочий и возможностей – но и больше ответственности. Мы ценим доверие людей – и не подведём!», — рассказал руководитель регионального отделения Владислав Осатюк. Он возглавляет список партии. Также туда входят педагог и основатель инновационной «Школы Практических Наук» Павел Доронин и председатель Студенческого спортивного клуба «Гвардия» Юлия Долганова. Всего в Тюменскую областную Думу попадут 48 депутатов.

Кстати, сбор подписей для избиркома не обязателен для парламентских партий. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - патриоты за правду» освобождены от этой обязанности. Поэтому другим партиям сложнее проводить предвыборные кампании, но Новые люди успешно справляются с этим.