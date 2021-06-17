В Тюменской области – рост заболеваемости коронавирусом. Почему?

В Тюменской области фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Причины назвали в региональном управлении Роспотребнадзора

– Виноват низкий популяционный иммунитет населения. Так, на сегодняшний день в регионе привито 23% от подлежащего взрослого населения – почти 267 тысяч, в том числе полный курс вакцинации прошли более 194 тысяч человек, – сообщила руководитель ведомства Галина Шарухо.

По ее словам, для достижения охвата прививками от новой коронавирусной инфекции не менее 60% от взрослого населения необходимо привить еще около полумиллиона жителей области.

– При анализе структуры заболеваемости установлено, что чаще люди болеют трудоспособного возраста в возрастной группе 30-49 лет и в возрастной группе 50-64 года, – также отметила Шарухо.

Глава местного управления Роспотребнадзора заявила, что рост числа заболевших отмечается среди тех, кто активно посещает общественные места, торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, предприятия общественного питания, а также пользуется общественным транспортом.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что только вакцинация поможет избежать ограничений по коронавирусу в Тюменской области. Она – единственный способ сформировать популяционный иммунитет и вернуться к обычной жизни. Так считают медики.

Отметим, что в Бурятии, Иркутской области и Санкт-Петербурге с 12 июня закрывают детские развлекательные зоны, аттракционы, приостанавливается работа кинотеатров, театров, загсов. Там растет статистика по заболеваемости COVID-19.