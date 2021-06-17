«Плачет от счастья»: в Москве прооперировали ребенка-бабочку из Ишима

В Москве прооперировали ребенка-бабочку из Ишима. Фото - Надежда Булатова.

В Москве прооперировали ребенка-бабочку из Ишима Маргариту Булатову. По словам ее мамы Надежды, операция прошла успешно. Она отметила, что ее дочка – первый ребенок с подобным диагнозом (буллезный эпидермолиз), которому делали операцию на сердце в НМИЦ здоровья детей Минздрава России.

Фото - Надежда Булатова.

«Артериальный проток закрыт! Операция длилась 1:38, проколом через тазобедренную артерию. От наркоза отошла хорошо. Спрашиваю ее: «Ты чего плачешь?», она отвечает: «От счастья, тебя вижу, и ты рядом была», – пишет Надежда Булатова на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Мама рассказывает, что покормила Маргариту картофельным пюре и белковым питанием. Девочка чувствует себя лучше, голова уже не болит.

«Сутки после операции полный покой, завтра снимут повязку, поставят антибиотики и возьмут анализы. Спасибо, что вы с нами! Мы каждого из вас готовые обнять!» – делится впечатлениями жительница Ишима.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что мама девочки-бабочки из Ишима Надежда Булатова просит помощи у жителей Тюменской области. По ее словам, кожа Маргариты сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.

«У Маргариты буллезный эпидермолиз, хрупкая кожа, словно крылья бабочки, поэтому Риту называют ребенок-бабочка. Также у нее букет сопутствующих заболеваний, среди которых порок сердца. У Риты начались проблемы с зубами, с приёмом пищи. Часто приём пищи приводит к рвоте. Поход в туалет равно боль. Я надеюсь, что столичные врачи смогут нам помочь», – рассказывала Надежда.