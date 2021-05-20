«Тротуары, заезды, подходы к соцучреждениям». Мэр Тюмени – о комплексном подходе к ремонту дорог

Мэр Тюмени рассказал о комплексном подходе к ремонту дорог. Фото: Тюмень - наш дом

Глава Тюмени Руслан Кухарук провёл совещание по реализации программ по развитию дорожного хозяйства с руководителями структурных подразделений администрации и подрядчиками. Они обсудили согласование действий между всеми вовлеченными в процесс выполнения ремонтных работ структурами.

– Работа штаба на базе администрации – эффективный механизм для взаимодействия подрядчиков и всех заинтересованных структур. Все задачи должны решаться максимально оперативно, специалисты должны оказывать содействие по всем вопросам, находящимся в их компетенции. Вместе с новыми километрами дорожного полотна должны быть обустроены тротуары, заезды во дворы, подходы к социальным учреждениям – заявил Кухарук.

Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

Например, чтобы обеспечить транспортную доступность к детскому саду в микрорайоне Плеханово, отремонтируют дорогу на улице Андрея Кореневского. В настоящее время объявлен конкурс по выбору подрядчика строительных работ. Ремонт планируется закончить к началу учебного года.

Специалисты заверили мэра, что все ремонты идут в соответствии с графиком, отставаний нет, причем темпы не снижаются. Если в прошлом году дорожники отремонтировали 47,8 км автомобильных дорог, то в этом сезоне планируется привести в нормативное состояние 48 км, 17 них – в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

– Дорожные строители не только меняют асфальт, устраняя колейность, но и ремонтируют бордюрный камень, на пешеходных переходах понижают бордюры для удобства маломобильных групп граждан, обустраивают заезды в автобусные карманы, прокладывают тротуары, устанавливают дорожные знаки. На совещании с подрядными организациями Руслан Николаевич акцентировал внимание на необходимости синхронизации работ по ремонту инженерных сетей и дорожного полотна. Такой подход позволяет существенно сократить сроки ремонта и, как следствие, минимизировать неудобства для горожан, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

В ведомстве также добавили, что техническое перевооружение инженерных коммуникаций в областной столице синхронизируют не только с ремонтом городских автомагистралей, но и с программой благоустройства дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, что в этом году в планах значится строительство более 15 километров улично-дорожной сети. Новая дорожная инфраструктура появится как в застраиваемых микрорайонах, так и в давно существующих районах, в том числе в частной застройке. В этом году запланировано строительство автомобильных дорог в ж. р. Березняковский, мкр. Восточный-2, Казарово, Ново-Ппатрушево, Ямальский-2, в районе д. Плехановой. Продолжается реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д Москва – Владивосток с ул. Мельникайте и на пересечении ул. Мельникайте – ул. Дружбы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в прошлом году в рамках федеральной программы «Стимул» в микрорайоне Ново-Патрушево дорожники построили две основные улицы района – Митинского и Шарова, общей протяженностью два с половиной километра. Теперь же местные жители ждут продолжения улицы Монтажников, которая соединит микрорайон с кольцом на Федюнинского. Таким образом, у жителей появится еще один выезд в город и круговое транспортное сообщение внутри микрорайона. Работы должны завершиться, согласно контракту, 15 октября.