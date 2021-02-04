Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 5 февраля 2021 года: на ИВЛ – 17 пациентов

На ИВЛ находятся 17 тюменцев. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 135 и составило 28 779 человек.

Всего зараженных: 28 779.

Количество смертей: 253.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 139 человек выздоровели (за весь период – 26 988), 12 детей заболели (из общего числа заболевших), 17 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 104 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 898 находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончались 2 человека: женщина, 57 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-инетерстициальной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 67 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-инетерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 253 пациента с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 16 714 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 521 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 24 546 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 917 918 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 75 205 летальных исходов, выздоровели 3 389 913 человек.