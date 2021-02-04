В Тюмени бизнесмен получил три года колонии за взрыв в доме на улице Шарова

В Тюмени бизнесмен получил три года колонии за взрыв в доме по улице Шарова. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени бизнесмена осудили за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Работники предпринимателя, как позже выяснилось, занимались бестраншейной прокладкой трубопроводов у дома на улице Павла Шарова, 10а, но делали это без какого бы то ни было согласования. Был поврежден газопровод, в результате чего в одной из квартир произошла серия взрывов. Не обошлось без жертв.

Дело было рассмотрено в Ленинском районном суде. Суд приговорил предпринимателя к трем годом лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу.

Работы, которые проводились работниками предпринимателя, не были согласованы, и привели к печальным последствиям. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жуткий взрыв прогремел вечером 7 декабря на первом этаже четырехэтажного дома в деревне Патрушева. Тогда еще предполагали, что взорвался баллон газа. Позже выяснилось, что хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, вызвал специалистов, чтобы наладить работу газового котла, который отключился. На вызов прибыли три человека. При подключении котла прогремел взрыв. Один из газовщиков погиб. Пострадал и сам владелец квартиры. Ударной волной выбило окна на трех этажах дома.

Молодой слесарь из газовой компании, прибывший устранять неполадки в работе газового котла, обожал свою супругу и детей, а также мечтал о скором новоселье. Но всё оборвалось в один миг. Обычный вызов на дом стал последним для тюменца. Позже в областной клинической больнице № 1 скончался еще один пострадавший при взрыве газа. Мужчина получил 80% ожогов тела и дыхательных путей. Медики боролись за его жизнь десять дней.

Генеральный директор Тюменской домостроительной компании, которая возводила дом на улице Павла Шарова в Тюмени, назвал виновника взрыва бытового газа в четырехэтажке.

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