Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 29 января 2021 года: умерли еще четыре пациента

В Тюменской области умерли еще четыре пациента с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 148 и составило 27 799 человек.

Всего зараженных: 27 799.

Количество смертей: 245.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки зарегистрировано 148 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 27 799), 145 человек выздоровели (за весь период – 26 157), восемь детей заболели (из общего числа заболевших), 12 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 932 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 998 человек находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончались 4 человека: женщина, 66 лет, от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотально-тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 59 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 42 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; мужчина, 59 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 245 пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 575 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 775 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 793 810 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 71 651 летальный исход, выздоровели 3 229 258 человек.