В Тюменской области завершились поиски 59-летней Елены Пацуренко, пропавшей несколько дней назад в селе Горьковка.Как сообщили родственники погибшей, она ушла из дома 4 января около 18.00. Была одета в белый пуховик и угги, а также черные штаны и шапку.Также они обратились за помощью к поисковому отряду «Лиза Алерт». Именно они сообщили печальную новость, опубликовав ее в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».Не остался в стороне и областной следственный комитет. В ведомстве сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На данный момент точная причина смерти не известна. По предварительным данным, женщина скончалась от переохлаждения.Напоминаем, что с 4 по 7 января в регионе стояли сильные морозы. Ночью температура воздуха опускалась до -35 градусов.