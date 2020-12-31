Праздничная суета и новогоднее настроение все же не повод забывать об опасностях уходящего 2020 года – в толпе очередей в магазинах можно «подцепить» коронавирус, если не соблюдать меры предосторожности. Не хотелось бы, чтобы новогодние праздники омрачились проблемами со здоровьем.Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских обратилась к жителям с просьбой не прибавлять забот медикам, у которых в прошедшем году и так возросла нагрузка. Нужно тщательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, избегать мест скопления людей, отметила она.– Сегодня ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекции в Тюменской области стабилизировалась. Две недели мы идем в одних и тех же цифрах. Тем не менее есть мероприятия, на которые необходимо обратить внимание, – заявила Ольга Кузнечевских. – Сегодня очень много наших граждан находится в торговых центрах, на рынках, там, где люди приобретают товары и продукты на праздничный стол. Не всегда в этих учреждениях соблюдается масочный режим и социальная дистанция. Прошу вас при возможности не посещать сегодня эти учреждения. Поберегите себя и своих близких.По решению оперштаба сегодня, 31 декабря, проходят домовые обходы жителей, состояние которых вызывает опасения медиков. Это пожилые граждане, многодетные семьи, которые живут в частном секторе и имеют печное отопление.– Не оставляйте детей дома одних! Не отпускайте их на улицы, синоптики предполагают, что будет очень холодно, – напомнила Кузнечевских.Напомним, накануне МЧС Тюменской области сообщил об аномально холодной погоде. Жителей региона просят по возможности провести праздничные дни дома. На ближайшие сутки, 31 декабря, синоптики прогнозируют ночью -33…-38 градусов, днем -29…-34 градуса. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, до 5 м/с.