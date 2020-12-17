Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 18 декабря 2020 года: закроют ли ТРЦ, школы и детсады?

закроют ли в Тюмени ТРЦ, школы и детсады? Фото: Вадим Бегун

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 166 и составило 21 077 человек.

Всего зараженных: 21 077.

Количество смертей: 174.

Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Несмотря на усилия врачей, скончались два человека: женщина, 54 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза, и мужчина, 46 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 174 пациента с COVID-19

За минувшие сутки зарегистрировано 166 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 21077), 161 человек выздоровел (за весь период – 19747), восемь детей заболели (из общего числа заболевших), 11 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 865 человек остаются под медицинским наблюдением, 818 человек находятся на перевахтовке.

В Тюменской области в первые две недели декабря заболеваемость коронавирусом снизилась на 3,6%. На сегодняшний день в регионе зарегистрирована почти 21 тысяча случаев ковида. Двумя месяцами ранее ситуация была несколько хуже. Так, в сентябре было зарегистрировано 116 случаев на 100 тысяч населения, а в ноябре – 321.

В Тюмени заболел коронавирусом руководитель моноинфекционного госпиталя на базе областной клинической больницы № 1 Алексей Барадулин. Напомним, что именно он в феврале возглавлял первый в регионе моногоспиталь в «Градостроителе».

В Тюмени местным жителям в мессенджерах рассылают информацию о том, что планируется ужесточить режим повышенной готовности. Однако эти сведения не соответствуют действительности, верить этому не следует.

За последние сутки в России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 587 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 440 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 762 668 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 49 151 летальный исход, выздоровели 2 202 540 человек.