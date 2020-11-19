Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 20 ноября 2020 года: тюменцы быстро дозваниваются в поликлиники

Тюменцы быстро дозваниваются в поликлиники. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 168 и составило 16 409 человек.

Всего зараженных: 16 409.

Количество смертей: 117.

Режим повышенной готовности: до 22 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Сотрудников тюменских торговых центров и предприятий общественного питания предупредили о необходимости соблюдения ограничений, которые были установлены региональным правительством из-за пандемии коронавируса. Так, охранникам нельзя впускать несовершеннолетних без сопровождения родителей. Посетителю придется предъявить паспорт, если его возраст вызовет сомнения.

У трех человек установлена причина смерти: мужчина, 57 лет, скончался от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и легочно-сердечной недостаточности; женщина, 66 лет, – от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 66 лет, – от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 117 пациентов с ковидом.

Чаще всего тюменцы заражаются коронавирусом в общественных местах и городском транспорте, в том числе и в такси. Происходит это из-за того, что население не соблюдает на сто процентов обязательный масочный режим. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Время дозвона в медучреждения Тюмени сократилось в среднем до 25 секунд. По словам губернатора региона Александра Моора, такого результата удалось добиться благодаря централизации телефонии. Дело в том, что все горячие линии скорой помощи были объединены в одну систему с возможностью переадресации звонков друг на друга. Теперь подобную схему телефонии планируют развернуть в Тобольске и Ишиме.

За последние сутки в России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 463 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 573 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 015 608 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 34 850 летальных исходов, выздоровели 1 526 656 человек.