Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 6 ноября 2020 года: плюс три смерти от коронавируса

В Тюменской области плюс три смерти от коронавируса. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 154 и составило 14 162 человека.

Всего зараженных: 14 162.

Количество смертей: 86.

Режим повышенной готовности: до 12 ноября.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Вируса SARS-CoV-2 в продуктах питания не обнаружено, сообщает тюменский Роспотребнадзор. Специалисты ведомства продолжают обследовать объекты окружающей среды на наличие новой коронавирусной инфекции.

Процесс восстановления организма после коронавируса может занять полгода. Об этом заявил заведующий рентгенологическим отделением многопрофильного клинического медцентра «Медицинский город» Александр Прищепов. По его словам, людям, переболевшим ковидом, лучше перестраховаться, провериться и проконтролировать состояние своего здоровья.

За последние сутки в России выявлено 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 292 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 238 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровели 1 279 169 человек.