«Тюмень – город, идущий в ногу со временем»: сердца туристов с Алтая завоевала набережная и часы на колесе обозрения

Вечерняя экскурсия по Тюмени Фото: Виктория Стеблова

В этом году трендом туризма стали путешествия по России. Так, например, вчера в Тюмень приехала делегация из Алтайского края. Гости отправились на экскурсию по вечернему городу и получили неизгладимые впечатления от местных достопримечательностей. Вечерняя прогулка включала в себя рассказы об исторических событиях, необычные факты о Тюмени и осмотр современных арт-объектов. Экскурсия проходила по улице Республики: от бульвара Гостеприимства до моста Влюбленных. А ещё гости побывали в некоторых местных заведениях и на Цветном бульваре, который вызвал у них яркие эмоции. С замиранием сердца группа ждала, когда необычные часы на колесе обозрения пробьют 20:00, чтобы увидеть оживших сказочных героев.

- Я не поражен, я восхищен! - сказал один из гостей при виде часов на тюменском аттракционе.

Волшебные часы на Цветном бульваре Фото: Виктория Стеблова

Экскурсионный маршрут не обошел стороной и Сквер сибирских кошек, который был построен в честь четвероногих спасителей Эрмитажа. Экскурсовод рассказал о традиции тереть кошкам ушки, лапки и хвосты, для того чтобы загадать желание. Правда, в период пандемии попросил этого не делать.

- Я впервые в Тюмени, и первые впечатления: он очень молодой. Это, конечно, касается не возраста города, а возрастной категории населения. Очень приятно гулять, когда вокруг активные, молодые, компанейские ребята. Во-вторых, город очень гостеприимный. Нас везде хорошо встречают, будь то гостиницы, кофейня или ресторан. Это приятно, - поделилась своими впечатлениями гостья с Алтая Инна.

Удивил делегацию и тот факт, что для передачи телевизионного изображения первых передач городского телецентра приспособили обычную буровую вышку. Но в наши дни о ее существовании свидетельствует лишь табличка на соседнем доме.

Гости города отметили большее количество аллей, бульваров и скверов.

- Я очень люблю такие места в городах. Всегда здорово, когда людям есть где гулять, а главное – в Тюмени все очень ухожено, с трепетом смотрю на все это,- подчеркнула собеседница. – Тюмень – идущий в ногу со временем сибирский город.

Отдельно туристы выделили Набережную и мост Влюбленных, потому не обошлось без множества фотографий на их фоне.

Гости Тюмени Фото: Виктория Стеблова

- Ходить не переходить, - пошутили туристы при виде тюменской достопримечательности.

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