Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 9 октября 2020 года: резкое увеличение заболевших

В Тюменской области зафиксировали резкое увеличение заболевших коронавирусом. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 109 и составило 10 271 человек.

Всего зараженных: 10 271.

Режим повышенной готовности: до 12 октября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 32 человека выздоровели (за весь период - 7818), девять детей (заболели за минувшие сутки), 24 пациента на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 169 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 151 человек находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 42 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Тюменцы привозят коронавирус из зарубежных поездок, в частности из Турции. Стало известно, что с начала недели у 14 человек, вернувшихся из заграничного отпуска, выявлен COVID-19. Всего пострадал 51 житель региона.

В Тюменской области на треть выросло количество общественного автотранспорта, где нарушается масочный режим. В результате рейдов оказалось, что пассажиры, водители и кондукторы часто не соблюдают обязательный масочный режим. Количество транспортных средств, в которых зафиксированы такие нарушения, увеличилось до 30%. Еще в августе их число не превышало и трех процентов.

В Тюменской области количество случаев COVID-19 за неделю выросло сразу на 26%. В основном болеет трудоспособное население, на втором месте – пенсионеры старше 65 лет. Есть и хорошие новости: число детей, заболевших коронавирусом, уменьшилось на 17%.

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал ситуацию в поликлинике № 5, о закрытии отделения которой написали СМИ. По его словам, узкие специалисты здесь работали, а вот прием людей с ОРВИ действительно в отделении закрыли.

В Тюмени уходит на карантин Свято-Троицкий мужской монастырь. С сегодняшнего дня, 8 октября, божественная литургия будет совершаться в храме святых апостолов Петра и Павла, а вечерние богослужения пройдут в Троицком соборе.

За последние сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 191 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 7 054 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровело 1 002 329 человек.