Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 18 сентября 2020 года: число больных растет

В Тюменской области число больных коронавирусом растет. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 57 и составило 8 631 человек.

Всего зараженных: 8 631.

Режим повышенной готовности: до 28 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 25 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7 352), четыре ребенка заболели (за минувшие сутки), семь пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 742 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 298 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 33 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 762 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 754 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 085 281 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 19 061 летальный исход, выздоровело 895 868 человек.