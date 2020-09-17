Прокуратура проводит проверку: в тюменском аэропорту самолет столкнулся с трапом

В тюменском аэропорту самолет повредил двигатель, столкнувшись с трапом. Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino" в ВК.

В тюменском аэропорту Рощино в прошлую пятницу, 11 сентября, произошло ЧП. Здесь Airbus A 320, отправляясь на стоянку, столкнулся с телескопическим трапом.

– В результате столкновения поврежден правый двигатель воздушного судна. В настоящее время специалисты проверяют сведения из средств массовой информации, – рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Известно, что в ЧП никто не пострадал, рейсы не задерживались. Сам самолет прилетел из Симферополя.

Сейчас сотрудники ведомства выясняют причиненный авиакомпании и аэропорту ущерб, а также разыскивают очевидцев происшествия. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.