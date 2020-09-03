Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 4 сентября 2020 года: перейдут ли школьники на дистанционку?

перейдут ли тюменские школьники на дистанционку? Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 49 и составило 7 914 человек.

Всего зараженных: 7 914.

Режим повышенной готовности: до 14 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 26 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7060), шесть детей (заболели за минувшие сутки), восемь пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа болеющих), 103 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 970 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончался 31 пациент с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Среди тюменских родителей появился слух о том, что с 21 сентября 2020 года школьники, кроме учеников 1-го, 9-го и 11-го классов, вновь перейдут на дистанционное обучение. Однако, как рассказала пресс-секретарь департамента науки и образования Тюменской области Евгения Самохвалова, информация о переходе ребят на онлайн-формат не соответствует действительности.

За последние сутки в России выявлено 4 995 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 24% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 114 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 766 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 009 995 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 528 летальных исходов, выздоровели 826 935 человек.