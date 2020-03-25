В Тюмени девочка впала в кому во время занятий по танцам

В конце января с 14-летней тюменкой Марией произошел трагичный инцидент: прямо во время тренировок по современным танцам ей стало плохо, правая рука перестала слушаться. Подросток попыталась донести информацию о своем самочувствии преподавателю, но не смогла произнести и одного слова. Из танцевальной студии Мария ухала в карете скорой медицинской помощи.

Во время приезда скорой девочка, у которой в столь юном возрасте случился геморрагический инсульт, уже была в коме первой степени. Врачи отметили ее «оглушенное» состояние, школьница не шла на контакт и слабо реагировала на раздражители. А вскоре впала в кому второй степени.

– По медицинским стандартам взрослых пациентов, находящихся в остром периоде инсульта и коме, не оперируют: риски слишком велики. Но в этом случае речь шла о ребенке. Был собран экстренный консилиум, и коллегиально мы приняли решение оперировать. Это оказался верный выбор, – рассказывает нейрохирург Областной клинической больницы №2 Илья Захарчук, который вместе с другим специалистом Сергеем Дерябиным боролся за жизнь девочки.

Быстрые и слаженные действия медиков позволили Марии попасть на операционный стол в «золотое время», то есть до истечения первых суток с момента развития внутримозгового кровоизлияния. Перед операцией ей сделали КТ-ангиографию, исследовали сосуды головного мозга. Оказалось, что произошел разрыв артериовенозной мальформации (клубок из переплетенных артерий и вен).

Как поясняет врач, подобная патология чаще всего является врожденной и передается по наследству. В любом возрасте такой разрыв может привести к инвалидизации и даже летальному исходу. Местным специалистам удалось провести высокотехнологичную операцию, которая требовала чрезвычайной аккуратности и точности.

Через неделю девочку перевели из нейрореанимации в хирургическое отделение детского стационара больницы. Там она и отметила свой пятнадцатый день рождения, который мог и не наступить. Вот только веселым оно не вышло: вместо гостей к подростку ходили логопеды и специалисты по лечебной физкультуре.

– Сразу после операции она еще не могла разговаривать и двигать правыми ногой и рукой. Ей потребовалась та же программа постинсультной реабилитации, которую проходят взрослые. И после этих занятий состояние улучшилось: девочка произнесла первые слова, начала двигать ногой. К сожалению, рука восстанавливалась медленнее, – рассказывает Илья Захарчук.

Для второго этапа реабилитации Марию перевели в ОКБ №1: именно там большинство детей, перенесших инсульт, получают медицинскую помощь. Оттуда девушка на днях вышла уже своими ногами, без посторонней помощи.

– Сейчас мы с дочерью и мужем уже ходим всей семьей гулять. К плечу и локтю правой руки потихоньку возвращается подвижность, а вот кистью пока пользоваться не получается. Но мы продолжаем реабилитацию. Пока карантин, занимаемся дома. Но скоро начнем ходить в детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр «Надежда». Настроение у дочери боевое. Она не боится трудностей и готова трудиться. Верит, что снова будет танцевать, – делится мама Марии Светлана Евгеньевна.

Один из спасителей девочки – Илья Захарчук – отмечает, что потенциал для восстановления у 15-летней девочки очень большой.