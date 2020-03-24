В Тюмени не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Новых заразившихся коронавирусом в Тюменской области за прошедшие сутки не выявлено. Об этом сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. Двое из ранее заболевших продолжают находиться под наблюдением врачей.

Один из граждан, более старшего возраста, у которого обнаружено сопутствующее заболевание, получает все необходимое лечение. Состояние второго инфицированного уже значительно лучше, подтвердила Кузнечевских.

У всех остальных граждан, которые находятся в инфекционной больнице после контактов с зараженными, по последним данным, анализы отрицательные. Они останутся под наблюдением до окончания 14-дневного срока карантина. То же самое относится ко всем, кто пребывает в режиме карантина в обсерваторе «Градостроитель», а также дома на самоизоляции после возвращения из-за рубежа, – результаты их первичных анализов подтвердили отсутствие инфекции. Из тех, кто ранее прибыл из других стран, сдал анализы и отбыл период самоизоляции, 716 человек признаны здоровыми.

– Все это говорит о стабильной ситуации по профилактике коронавируса в Тюменской области. В дальнейшем наша главная задача – уменьшить случаи скопления людей. Однако, по нашим наблюдениям, количество людей в общественных местах – поликлиниках, аптеках, магазинах – уменьшилось не настолько, как нам бы хотелось. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: по возможности оставайтесь дома, – призвала замгубернатора.

Она также напомнила, что для получения больничных листов можно воспользоваться электронными ресурсами через личный кабинет фонда соцстраха. Если его нет, нужно написать заявление в участковую больницу, где возьмут на себя все заботы по оформлению.

– Не нужно ходить в больницы. Больничные листы, консультации и всю информацию можно получить в режиме онлайн, – подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Она добавила, что пока планов по закрытию границ региона нет. Что касается технологий лечения, то больному предоставляются все препараты, которые помогают организму бороться с инфекцией. Однако на данный момент вакцины от коронавируса по-прежнему нет, отметила представитель областного правительства.

По данным УМВД Тюменской области, случаев нарушения режима карантина и самоизоляции в регионе не выявлено. Главным образом проблема возникает с гражданами, которые не дали о себе знать после возвращения из-за границы. На их поиск уходит много времени. Поэтому Ольга Кузнечевских в очередной раз призвала таких людей не прятаться, а дать о себе знать посредством звонка на горячую линию.