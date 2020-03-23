2020-03-23T20:20:30+03:00
Общество

В Тюмени снова «заминировали» самолет из Москвы

Борт СУ 1506 компании Аэрофлот досмотрели силовики
Ирина Ромашкина
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Сообщение о минировании самолета в Тюмени оказалось ложным. Фото: аэропорт "Рощино"Сообщение о минировании самолета в Тюмени оказалось ложным. Фото: аэропорт "Рощино"
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Пассажиров самолета и авиалайнер, приземлившийся в Тюмени, досмотрели правоохранительные органы. Причина проверки – анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту. Эту информацию корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Тюмень» подтвердили службы экстренного реагирования региона.

– Сообщение о минировании самолета поступило. В настоящее время силовые органы проводят проверку. Дежурные силы МЧС также находятся на месте, – сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о чрезвычайной ситуации диспетчер тюменской скорой помощи принял в 18:55. Первая бригада прибыла в «Рощино» уже в 19:13. В воздушной гавани дежурит шесть бригад скорой помощи, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

– За час до прилета в Тюмень объявили, что на борту находится взрывное устройство, будет производиться осмотр салона. Встречали нас со всей спецтехникой и собаками... В аэропорту был дополнительный тщательной досмотр вещей и пассажиров, - сообщила пассажирка рейса, тюменка Елена Калиева на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

О минировании самолета сообщили неизвестные. Скриншот из ВКонтакте

О минировании самолета сообщили неизвестные. Скриншот из ВКонтакте

- Два часа спокойно летели, за час до посадки объявили, что на борту заложено взрывное устройство: "Просим соблюдать спокойствие, сейчас произведем осмотр салона". Паники не было: люди переглянулись, стали помогать сотрудникам. Осмотр проводился пока не приземлились. - дополнила корреспонденту "КП-Тюмень" Елена Калиева, - Мы еще земли не коснулись, видели, что нас встречает спецтехника, полиция, собаки. Нас долго не выпускали, потом был осмотр самолета, и был досмотр каждого пассажира и багажа.

Около 20:30 экстренные службы сообщили, что проверка на борту завершена.

– Самолет сел. Проверка завершена. Сообщение ложное, – сообщили тюменской «Комсомолке».

Кроме того, в это же время аналогичные ложные сообщения о минировании самолетов поступили о рейсах из Москвы в Екатеринбург и из Москвы в Архангельск. Оба борта успешно приземлились в портах назначения. Напомним, ранее также поступало ложная угроза о минировании самолета из Москвы до Тюмени.

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Борт находился в воздухе во время сообщения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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