«Сидят больные и голодные». Тюменка потеряла более шести часов в очереди к терапевту

Тюменка потеряла более шести часов в очереди к терапевту. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Жительница поселка Боровский Любовь Б. жалуется на огромные очереди к терапевту. Тюменка утверждает, что более шести часов прождала своего приема в местной поликлинике.

«Сейчас такая обстановка с коронавирусом серьёзная, зато в посёлке Боровском, а именно в поликлинике, творится беспредел. Очередь к терапевту сидит и ждёт приёма, со слов людей, бывает и до двух часов ночи. Врач-терапевт, который принимает одного пациента чуть ли не по полтора часа. Лично я с двух дня жду сижу, а время уже практически 9 вечера. Передо мной ещё 10 человек, кто-то с часу дня сидит. Больные и голодные», – пишет женщина в социальных сетях.

В местном департаменте здравоохранения жительнице поселка ответили, что, действительно, обращаемость, особенно с симптомами ОРВИ, сейчас существенно увеличилась. Медики стараются принять всех, кому нужна неотложная медицинская помощь. Время приёма может быть увеличено, если этого требует состояние. В любом случае в расписании врача время усредненное.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тоболяки жалуются на огромные очереди в поликлинике. В местном депздраве ответили, когда прекратится безобразие.

«Огромнейшие очереди в поликлинику. Люди часами ждут приёма», – такое сообщение появилось в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте», тем самым открыв ящик Пандоры. Горожане оставили более пятидесяти комментариев под постом в надежде, что очереди исчезнут.

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