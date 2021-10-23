Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 23 октября 2021 года: штрафы за неношение маски

В Тюменской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 320. Фото: Вадим Бегун

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 октября. Количество заболевших увеличилось на 320 и составило 67 808 человек, 17 скончались (всего – 2 231).

По информации оперативного штаба Тюменской области, на 22 октября 2021 года 131 человек выздоровел (за весь период – 57 362); 59 детей заболели (из общего числа заболевших); 34 пациента на ИВЛ (из общего числа заболевших); 32 251 человек остаётся под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 644 562 человека, полный курс прошли 600 904.

Фото - yandex.ru.

Пенсионера из Сладковского района оштрафовали на 7 500 рублей за отсутствие маски. Тем самым он нарушил правила поведения при чрезвычайной ситуации.

Тюменский областной суд на три дня замораживает деятельность. Это связано с угрозой распространения коронавируса.

За последние сутки в России выявлен 37 141 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 064 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 453 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 168 305 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 228 453 летальных исхода, выздоровели 7 117 060 человек.