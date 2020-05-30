Аудиопроменад, читки и детская выставка: в Тюмени стартует театральная летняя кампания

Театральный центр «Космос» с 1 июня запускает ежегодный летний проект «Искусство вкусно». Стать участником мероприятий может любой желающий.

Начнется летняя кампания с выставки «Искусство детям». Она расскажет о мировой культуре на детском языке и поможет разобраться в основных направлениях искусства. Разместится инсталляция на фасаде «Космоса». Там появятся баннеры с работами тюменских иллюстраторов, выполненными в определенном стиле: ренессанс, барокко, романтизм, импрессионизм, сюрреализм и поп-арт.

На протяжении всего лета жителей Тюмени ждет еще множество событий различного формата: аудиопроменад, уличные спектакли, игровые и музыкальные программы для детей и взрослых, читки пьес от молодежных театров и творческие мастер-классы в режиме онлайн. Все мероприятия пройдут в безопасных для здоровья жителей условиях.

Напомним, что проект «Искусство вкусно» существует не первый год. Традиционно в него входят хореографические мастер-классы Open Dance, открытые читки пьес, уличные спектакли и другие события. В прошлом году мероприятия посетили около 3000 человек.