2020-03-22T20:08:31+03:00
Общество

Пассажирка в Тюмени истерила и обвиняла таксиста-«маньяка» в изнасиловании

Точные причины неадекватного поведения не известны
Руслан Савинов
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«Вези меня, мразь - 3»: в Тюмени пассажирка просила прохожих «спасти ее от маньяка». скриншот видео.«Вези меня, мразь - 3»: в Тюмени пассажирка просила прохожих «спасти ее от маньяка». скриншот видео.
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Весь мир отмечает сегодня, 22 марта, Международный день таксиста. Однако в Тюмени эта дата ознаменовалась необычным инцидентом. Видео происшествия уже успело стать вирусным в социальных сетях.

Повежливее, девушка

На кадрах виден юный таксист и пассажирка на заднем сиденье. Женщина не переставала оскорблять водителя, вела себя по-хамски и неадекватно.

– Девушка, выходите из машины, пожалуйста! – просил растерянный молодой человек.

Вслед за этим начался непрерывный поток брани от пассажирки. После оскорблений «леди» перешла к угрозам. В тот момент, когда к машине подошли местные жители, она начала кричать, что ее насилуют.

«Я думал, никогда мне такие пассажиры не попадутся»

Таксист явно нервничал, и видно, что впервые попал в подобную ситуацию. Его озадаченный вид очень четко виден на кадрах.

– Я привез вас по адресу. Выйдите, пожалуйста, из моей машины, – не переставал просить водитель.

Что именно вывело из себя пассажирку, остается только догадываться. Пользователи интернета выдвигают свои версии. Среди основных догадок – чрезмерное количество выпитого алкоголя женщиной.

Напомним, что широкий общественный резонанс в феврале 2020 года приобрел конфликт между уроженкой Томска и водителем такси в Москве. В Сети распространилось видео, как девушка оскорбляет таксиста, крича: «Вези, мразь, меня люди ждут».

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В Тюмени пассажирка просила прохожих «спасти её от маньяка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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