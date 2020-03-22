2020-03-22T06:06:24+03:00
Общество

Кто должен вывозить мусор с тюменских дач?

Рабочий сезон на садовом участке начнется с таянием снега
Руслан Савинов
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Кто должен вывозить мусор с тюменских дач? Фото: Савинов РусланКто должен вывозить мусор с тюменских дач? Фото: Савинов Руслан
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Весной садоводы Тюмени все чаще ездят на дачи: они готовят огород к посадкам и чистят погреба. Сразу появляется много мусора, его нужно или выбрасывать.

- Зимой на садовых участках вывоз мусора осуществлялся по заявке от председателей сообществ, потому что отходов было очень мало, горожане практически не посещали свои загородные участки. Весной, когда снег стает, мусор будут вывозить уже по нормам СанПин, по графику, - рассказала пресс-секретарь регоператора по обращению с ТКО «ТЭО» Юлия Некрасова.

Садоводов просят выбрасывать мусор с участков либо в контейнеры, либо оставлять на контейнерной площадке рядом с баками, если это крупногабаритные отходы.

- Необходимо учесть, что разобранные деревянные конструкции и теплицы из поликарбоната выбрасывать в обычные контейнеры запрещено: регоператор не принимает такие материалы. Лучше вызвать специальную службу, - заявил представитель «ТЭО». – Садоводам следует помнить, что оплачивать членские взносы нужно своевременно, чтобы у председателя садового общества были средства на оплату услуг по вывозу мусора.

Если вы заметили, что в садовых товариществах мусорные контейнеры переполнены и не вывозятся несколько дней, необходимо сначала обратиться к председателю для решения этого вопроса. Затем можно звонить на горячую линию регоператора по телефону: 8-800-250-73-26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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