К авитаминозу и Светлой Пасхе готовы: тюменские аграрии показали полные склады продуктов питания

Одна из крупнейших производителей яиц Боровская птицефабрика поставляет продукцию на Урал и в Зауралье, Сибирь и Краснодарский край, а также в Москву и Санкт-Петербург. Ежедневно фирма отгружает из яйцесортировочного цеха около 2,5 млн яиц, причем пятую часть оставляет дома, в Тюменской области. Внушительными цифрами тюменского производства журналистов удивляли на пресс-туре по компаниям-производителям сельхозпродукции 20 марта.

Тюменские яйца поставляют по всему Уралу, в Сибирь, Краснодарский край, Москву и Санкт-ПетербургФото: Ирина Ромашкина

Ежедневно Боровская птицефабрика производит почти три миллиона яиц. Около 600 тысяч, как правило, идет на переработку – это бой, поврежденные яйца, которые уходят, например, на яичный порошок. Остальное тут же уходит потребителю, не задерживаясь на складах и сутки. Начальник яйцесортировочного цеха Владимир Бузрин рассказал, что за два с половиной года его работы на предприятии ни разу не было такого, чтобы продукция компании задерживалась на предприятии, такое помнят только старожилы. На всякий случай здесь предусмотрели складское помещение для заморозки яиц.

– Ежедневно отгружается порядка 2 миллиона 400 тысяч яиц. Примерно 20% отгружается в нашем регионе – в Тюмень, Ялуторовск, Тобольск, Заводоуковск, Ишим. 40% продукции распространяется по Уралу – Первоуральск, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Челябинск, Уфа. Часть идет на восток – в Новосибирск, Красноярск. Три раза в неделю идут яйца в Сургут. Ну и на Москву, Санкт-Петербург, Краснодар примерно около 40%, - рассказал Владимир Бузрин.

По объемам производства Боровская птицефабрика занимает пятое место по всей России, предположил Владимир Бузрин. Он пояснил, что спрос на яйца традиционно увеличивается к новогодним праздникам и в канун православного праздника Светлой Пасхи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/767987" frameborder="0"></iframe> Боровская птицефабрика поставляет на российский рынок три миллиона яиц ежедневно.Ирина Ромашкина

– Сегодня на Тюмень мы отгрузили 180 тысяч яиц в магазины «Пятерочка», ну и на «Магнит» примерно столько же. «Пятерочка» через день грузится, а «Магнит» каждый день. Ажиотажа никакого нет, спрос не увеличился, отгрузки нисколько не выросли. Как мы отгружали, так и отгружаем, – сообщил Владимир Бузрин.

Томаты компании "Ритза" зреют в среднем за четыре месяцаФото: Ирина Ромашкина

Каждый местный житель знает дорогу на Заводоуковский тепличный комплекс «Ритза». Покупатель Вячеслав Ревак объяснил свой выбор просто: помидорами пахнут. К тому же они дешевле, чем в магазине, а еще и акции есть. Людмила Ивановна поддерживает мнение земляка: эти овощи ей больше нравятся, чем завозные.

Заместитель директора по производству компании «Ритза» Евгений Колосов рассказал, что в теплицах выращивают по два вида салата и базилика, сельдерей, а для томатов разных сортов построили новое отделение в 1,5 га.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/767989" frameborder="0"></iframe> Заводоуковский тепличный комплекс «Ритза» отправляют продукцию на экспертизу в Нидерланды.Ирина Ромашкина

– В апреле ежегодно повышается спрос, потому что Великий пост, все-таки авитаминоз, весна, люди хотят свежей зелени. Повышенный спрос есть всегда в апреле – мае. Какого-то особенного повышения в этом году нет, всё в рабочем режиме, нет никакого ажиотажа, – сказал Евгений Колосов.

Тюменский регион стал лидером по урожаю картофеля в РоссииФото: Ирина Ромашкина

Агрофирма «Дружба» – вторая в регионе по валовому производству картофеля, после абсолютного лидера России компании «КРиММ». «Дружба» производит суммарно около 60 тыс. тонн овощей в год.

– Картофеля и овощей у нас с хорошим запасом. Прошлый год был очень удачным для картофелеводов и для зерновиков – вообще для аграриев. Страна произвела очень хороший объем овощей и картофеля. Тем более что Тюменский регион в прошлом году занял лидирующие места по производству картофеля и овощей и в Уральском федеральном округе, и в России, – напомнил директор крестьянского хозяйства «Дружба» Иван Шишканов.

Сейчас в торговые сети отгружают 200 – 250 тонн картофеля в различной фасовке. За последнюю неделю у предприятия увеличился на 30% объем заявок. Это немного больше, чем год назад. Впрочем, для сравнения: перед Новым годом закуп картошки увеличивается в два раза против нормы.

Традиционно цена на «второй хлеб» растет в апреле – мае из-за того, что становится больше брака в зимних запасах. Реализацию картофеля урожая 2019 года планируют закончить 15 – 25 мая, а свежий пойдет уже с 15 – 20 июля. Овощи планируют поставлять на рынок в первых числах июля.

– Объема продукта хватит для выполнения и удаленных заявок, если они поступят. Насколько я владею информацией, продукции достаточно на складах и в цехах у наших партнеров в регионе и в соседних регионах.

Середнячок по объемам производства фирма «Простор» выращивают картофель, капусту, морковь и свеклу, а затем поставляет продукцию в магазины региона, рассказал главный агроном компании Сергей Заикин. Урожай 2019 года принес 5 тыс. тонн картофеля, 4 тыс. тонн капусты, более 1,5 тыс. тонн моркови и 1,1 тыс. тонн свеклы. К концу марта на складах осталось примерно 800 тонн картофеля, 1,2 тонны капусты, около 400 тонн моркови, а свеклы – 150 тонн.

– Этого объема хватит точно до мая. Картофель, наверное, еще и на май перейдет, – примерил главный агроном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/767994" frameborder="0"></iframe> Агрофирма «Простор» готовится работать с сетевыми магазинами.Ирина Ромашкина

Бригадир овощеводов Анастасия Поздеева поделилась успехами коллег. Говорит, что теперь затаривают продукцию с помощью механики, а не вручную, и это значительно ускоряет процесс. Объемы резко не изменились, хотя с каждым годом увеличиваются. Сейчас работники ждут, когда поставки пойдут в сетевые магазины, ведь договоренность об этом маркетологи уже заключили.