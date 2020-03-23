Малыш из Узбекистана, чью жизнь спасли тюменские врачи, не может вернуться на родину из-за коронавируса

Тюменские врачи спасли малыша с большой опухолью в шейном отделе спинного мозга, которая сдавила жизненно важные центры, парализовав мальчика. Салохиддина из Узбекистана несколько недель назад привезли в Федеральный центр нейрохирургии в тяжелом состоянии: его ножки и ручки уже были без движения.

– Еще немного, и быстрорастущее образование окончательно сдавило бы дыхательный центр. Десятимесячного мальчика к нам доставили с кислородной подушкой, высокой температурой. Альберт Суфианов в очередной раз пошел на риск, чтобы спасти жизнь еще одного крайне тяжелого пациента. Операцию сделали на самом высоком уровне, опухоль удалили полностью, – сообщил заведующий нейрохирургическим отделением центра Юрий Якимов.

Сейчас малыш уже подтягивает кулачок ко рту – это значит, что двигательные функции восстанавливаются. Ножки реагируют на прикосновение, но пока не так активны. Мама мальчика Наргиз не знает русский язык и общается с персоналом через переводчика. Со слезами на глазах она рассказывает историю своего сына.

Сейчас идут переговоры о выделении спецборта. Фото - Федеральный центр нейрохирургии Тюмени.

– В начале февраля мы заметили, что походка Салохиддина в ходунках стала хромающей. При осмотре неврологи предположили невропатию, а инфекционисты – менингит. Снимок МРТ показал большую опухоль в шейном отделе спинного мозга. Это было тяжело узнать: ребенка мы ждали более десяти лет, – вспоминает Наргиз.

В центре нейрохирургии Узбекистана заявили, что удаление новообразования не обойдется без последствий. К тому же во время обследований малыш заболел простудой, которая осложнилась пневмонией, состояние мальчика ухудшилось. Один за другим пришли отказы из ведущих клиник Индии и Германии. Однако тюменские врачи решили побороться за жизнь ребенка.

Салохиддина и его маму уже готовы выписать домой, но вылететь домой они не могут из-за коронавируса: самолеты до Узбекистана не летают. В настоящее время ведутся переговоры с консульством Узбекистана по решению вопроса о выделении спецборта для возвращения семьи на родину.