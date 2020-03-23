Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 16 по 22 марта 2020 года

Доброе утро, дорогие читатели! По традиции каждый понедельник мы открываем нашей рубрикой «Итоги недели». В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Тюмени и Тюменской области, которые произошли с 16 по 22 марта 2020 года. Для тех, кто пропустил главные новости минувшей недели, наш дайджест.

1. Главная новость прошедшей недели: в Тюмени обнаружили второго человека, заболевшего новой инфекцией. В оперативном штабе по профилактике коронавируса в регионе сообщили, что это молодой мужчина, который общался с иностранцами. В настоящее время он находится в инфекционной больнице, состояние его организма хорошее.

– Горожанин чувствует себя удовлетворительно, температура нормальная. Сейчас установлен полный список лиц, от кого он мог заразиться, а также тех, с кем он контактировал после. У всех забираются анализы, – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Главная тема прошедшей недели - коронавирус. Фото - pixabay.com.

Напомним, на прошлой неделе в Тюменской области выявили одного заболевшего коронавирусом. Мужчина заболел, находясь в отпуске, во время которого он посещал неблагополучные по эпидемиологической обстановке Швейцарию и острова Карибского бассейна.

Вообще на прошедшей неделе эта тема широко муссировалась в СМИ. Да что говорить про Тюменскую область, если эта тема номер один во всем мире? Но если все же говорить о регионе, то постановлением правительства Тюменской области с 18 марта ввели режим повышенной готовности в связи с чрезвычайной ситуацией в мире, связанной с распространением коронавируса. Такое решение приняли на заседании регионального оперативного штаба во главе с губернатором Александром Моором.

– В последнее время лента новостей во всем мире, разговоры между друзьями и знакомыми так или иначе касаются профилактики коронавирусной инфекции. Все внимательно следят за развитием событий. Во всем мире число заболевших растет. В Тюменской области зафиксирован только один случай. Заболевший получает все необходимое лечение в областной инфекционной больнице, – заявил Александр Моор. О том, что скоро в «инфекционку» доставят и второго заболевшего, глава региона, конечно, не знал.

Теперь до 10 апреля запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Приостановлено для частных организаций проведение мероприятий в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в помещениях с числом участников более 50. Образовательный процесс всех образовательных учреждений (за исключением детсадов) на тот же период переводится на дистанционный режим.

Приостановлена деятельность и всех учреждений культуры. Власти запретили выезд творческих коллективов и обучающихся в детских школах искусств на территории других муниципалитетов, регионов и стран.

Прямая линия о профилактике коронавируса в Тюменской области/Александр Моор.

Позже учителя тюменской школы № 88 рассказали, как должна быть организована система дистанционного обучения детей, чтобы не пострадали качество и уровень освоения школьных программ. Выяснилось, что в идеале педагоги не должны ограничиваться рассылкой скринов страниц школьных учебников и задачек через viber или whatsapp. Подробнее об этом вы можете прочитать, перейдя по этой ссылке.

2. Еще одна главная новость ушедшей недели – приговор няне-убийце из Заводоуковска. За этим делом следила вся Тюменская область: настолько большой резонанс вызвало произошедшее.

Кто бы знал тогда знал, чем кончится дело? Девушка признана невменяемой: ее освободили от уголовной ответственности. Викторию Айметдинову перевезут в специализированную лечебницу, где она будет получать психиатрическую помощь.

Вот какое «наследство» преступница оставила убитым горем родителям малыша: «Плохо живем. Постоянно вечерами плачем. Тяжело забыть, оно никак не забывается. У жены постоянно головные боли. Это ужасная трагедия», – рассказал журналистам отец убитого малыша Игорь Гафнер.

Несмотря на то, что обвиняемая до этого на судебных заседаниях вела себя довольно спокойно, тут не сдержалась: «Я отчаянно прошу у вас прощения. Если бы можно повернуть время назад, чтобы не допускать такой ситуации. Простите меня, если можете, ради бога. Я за себя не переживаю, я переживаю за вас. Мне сложно. Я виню себя. Но поделать ничего не могу. Простите меня, пожалуйста, если можете. Я не специально».

Вынесен приговор няне-убийце. Фото - Инстаграм Виктории Айметдиновой и СК по Тюменской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/766856" frameborder="0"></iframe> Няню-убийцу ведут на заседание суда, где ей вынесут приговор.Ирина Ромашкина

Однако несчастный отец не верит убийце его ребенка: «Она говорит, что не соображала. А как она собирала все эти вещи, всё складывала – она же соображала, что делала?! Как нет-то? Вещи взяла и теплые, и кроссовки, и всё взяла. Взяла мои вещи, чтобы собаки след не взяли. А иначе как это рассудить? Она молила о прощении. Но как можно такое простить? Нет прощения».

3. Однако были на прошедшей неделе и позитивные новости. Так, стало известно, что Дима Тишунин, которому нет еще и года (ему был поставлен диагноз «спинальная мышечная атрофия») идет на поправку. Ранее для него с миру по нитке собрали 163 миллиона рублей, и счастливая семья отправилась в Соединенные Штаты Америки, чтобы поставить заветный укол.

Теперь у родителей Димочки - Виктории и Александра - есть еще один повод для радости: укол помог. Малыш уже держит голову и передвигает ножками, пытаясь пуститься в пляс под музыку.

В Америке тюменскому малышу поставили укол: малыш идет на поправку. Фото со страницы instagram.com.

«На мяче Димочка начал держать голову под определённым углом. Но и так для него очень тяжело, и он здорово справляется с самой тяжёлой частью тела (он утерял этот навык в 6 месяцев), – пишет в «Инстаграм» мама маленького тюменца.