Информация о смерти больного коронавирусом в Тюмени оказалась фейком

Первый из двух пациентов, у которого в Тюмени в последние дни обнаружен коронавирус, чувствует себя нормально. Информация о его смерти, появившаяся накануне в СМИ, является ложной. Об этом заявила сегодня на брифинге замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

– Что касается больного, который находится на территории областной инфекционной больницы с 11 марта, мужчина находится в стабильном состоянии, под присмотром врачей. Вчера прошла ложная информация о его смерти. Напоминаю о том, что за распространение ложной информации лица могут быть привлечены к ответственности, в том числе уголовной. Пациент жив, медики работают с ним, – сказала Ольга Кузнечевских.

В связи с появлением второго больного и расширением перечня контактных лиц, которые обратились на прямую линию кол-центра, работа медицинских служб переведена на режим 24/7, добавила Кузнечевских. Всего под присмотров врачей в режиме самоизоляции находятся порядка 170 человек. Еще 500 граждан обратились на горячую линию в связи с возвращением из-за рубежа. Около 300 из них уже взяты на медицинский контроль.

– Если вы находитесь на карантине, вам запрещено покидать свое местонахождение. За соблюдение режима отвечают органы МВД. Нарушение влечет за собой административную ответственность. Штрафы составляют до 500 тысяч рублей, – отметила Ольга Кузнечевских.

Если люди, находящиеся на карантине, в чем-то нуждаются, они должны сообщить об этом на горячую линию, всё необходимое доставят по адресу, пояснила замгубернатора.

– Не хочу никого пугать. Но если ваша несознательная деятельность приведет к заражению других граждан, вы будете привлечены к к уголовной ответственности, – предупредила Кузнечевских.

Она напомнила, что за прошедшие сутки лаборатория Роспотребнадзора «Вектор» подтвердила еще один положительный анализ. Второй заболевший на тот момент уже находился в инфекционной больнице.

– Он чувствует себя хорошо, с ним проводятся все необходимые медицинские мероприятия. Весь первый уровень контактных лиц в изоляции в инфекционной больнице, второй уровень –в обсерваторе, в санатории «Градостроитель». У всех взят анализ, первые тесты у всех контактных отрицательные. Следующий забор анализов через десять дней, – сообщила Кузнечевских.

Она успокоила, что все, кто контактировал со вторым зараженным, уже установлены. Помимо инфекционной больницы и «Градостроителя», часть из них находится на домашнем карантине.

Также Ольга Кузнечевских обратилась ко всем предприятиям, которые по деловой необходимости осуществляют контакты с иностранцами, с настоятельным требованием отменить проведение всех международных семинаров, конференций и прочих мероприятий.

– Это не обсуждается и под личную ответственность руководителей: риск заражения высок. Даже если вы получили разрешение ранее, все разрешения на подобные мероприятия аннулируются с момента установления режима повышенной готовности, – заявила замгубернатора.

Также она опровергла сообщения о возможном введении в регионе комендантского часа, назвав такую информацию фейком.

– Режима повышенной готовности, введенного в регионе, достаточно. Мы работаем в тесном контакте со всеми отраслевыми департаментами, у нас есть система волонтерский поддержки, поэтому мы готовы оказать всю необходимую помощь и пользу, – подчеркнула она.

Замгубернатора в очередной раз призвала жителей региона отказаться от посещений общественных мест, в том числе бассейнов, фитнес-залов и так далее. По возможности лучше не выходить из дома без особой необходимости. А при появлении первых признаков респираторной инфекции обращаться в кол-центр.

Что касается проблема нехватки медицинских масок, то Кузнечевских отметила, что решение этого вопроса сегодня вышло на федеральный уровень. Для обеспечения служб, которые взаимодействуют с больными и контактными лицами, запаса масок хватит. В условиях дефицита граждане могут воспользоваться рецептами самостоятельного изготовления масок.