Спать или не спать? Тюменцам рассказали, можно ли заниматься сексом на карантине

В департаменте здравоохранения Тюменской области прокомментировали вопрос на довольно щепетильную тему. Можно ли человеку, вернувшему из страны с большим числом зарегистрированных случаев коронавируса, вступать в интимную связь со своей второй половиной? Вопрос, волнующий многих: не каждый готов находиться в полной самоизоляции целых две недели.

– Эффективная профилактика коронавируса заключается в первую очередь в исключении контакта с больными людьми. Мы говорим о том, что не стоит посещать людные места и следует тщательно соблюдать гигиену. Если вернуться к вопросу контакта, то те, кто проживает с человеком в одной квартире, попадают в категорию «контактные». В том же случае коронавируса: если из неблагополучной по обстановке страны вернулся один человек, то анализы будут забирать у всех членов его семьи, которые с ним проживают, – поясняет пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

Но что же делать, когда «и хочется, и колется»? Однозначного ответа департамент здравоохранения не дает: тут уж зависит от выбора каждого. К этому вопросу нужно подойти, как говорится, с холодной головой.

– Если член семьи заболел вирусной инфекцией, мы рекомендуем попытаться организовать ему отдельное пространство, посуду, минимизировать общение. Но если он чувствует себя здоровым, никаких клинических проявлений нет, то зачем его ограничивать в полноценных контактах с семьей? Уверена, что этот вывод можно отнести и к занятиям любовью, – сообщила пресс-секретарь депзадрава.

Однако, по ее мнению, человеку с симптомами ОРВИ и гриппа все же лучше исключить и это, безусловно, приятное времяпрепровождение: для профилактики заражения своего близкого.

Напомним, что, если вы вернулись из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, сначала сообщите о своем возвращении на горячую линию по многоканальному телефону 8-800-234-35-22. Это касается всех тюменцев, которые прибыли из стран, где на момент пребывания были зарегистрированы случаи коронавируса.

Как нужно вести себя в карантине? Проводите влажную уборку квартиры, проветривайте помещение и часто мойте руки. Если вы подозреваете, что заразились коронавирусом, оставайтесь дома, вызовите врача, а после строго следуйте его указаниям. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми.

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