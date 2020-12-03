Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 4 декабря 2020 года: пенсионеры не соблюдают режим самоизоляции

Тюменские пенсионеры не соблюдают режим самоизоляции. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 162 и составило 18 749 человек.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Всего зараженных: 18 749.

Количество смертей: 136.

Режим повышенной готовности: до 6 декабря.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Антитела к коронавирусу нашли у почти 40% обследованных в Тюмени. В исследовании принимают участие 650 человек. Добровольцы, участвующие в пострегистрационных клинических испытаниях вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», получили первые прививки. Через 21 день у них снова возьмут анализы и введут вторую дозу вакцины.

Несмотря на усилия врачей, скончались: женщина, 33 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной интерстициальной пневмонии и хронического заболевания; женщина, 58 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания. За весь период пандемии в регионе скончались 136 пациентов с коронавирусом.

В последние две недели продолжается рост заболеваемости коронавирусом тюменцев, относящихся к возрастной группе 65+. Главный санитарный врач региона Галина Шарухо заявила, что пожилые люди не соблюдают режим самоизоляции. Кроме того, по ее словам, увеличивается заболеваемость и в возрастной категории 50 – 64 года.

В связи с эпидемиологической обстановкой на территории Тюменской области новогодние мероприятия в школах пока остаются под вопросом. Об этом сообщил директор департамента образования Вячеслав Воронцов. Меж тем новогодние утренники в детских садах, по словам руководителя ведомства, пройдут обязательно, но без родителей. Это касается тех дошкольных учреждений, которые дети посещают без ограничений.

За последние сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 554 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 29 502 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 375 546 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 607 летальных исходов, выздоровел 1 859 851 человек.