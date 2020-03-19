Тюменцев предупреждают: фейки о коронавирусе наказуемы

Фейки о коронавирусе разносятся сегодня по всей России, в том числе и в Тюменской области. Недавно соцсети и «мамские» чаты в месседжерах облетел фейк о том, что военные вертолеты будут распылять над Тюменью дезинфицирующие средства. Случилось это после введения в регионе режима повышенной готовности, который скорректировал занятость части населения с 18 марта до 10 апреля.

– Информация о том, что ночью с бортов военных вертолетов будет распылять лекарства для дезинфекции, не соответствуют действительности. Жителям Тюменской области не стоит доверять подобным сообщениям, – заявили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Фейк второй. Фото: скриншот из чата

Большинство жителей региона относятся к происходящему с юмором. Например, Татьяна Громова – учитель начальных классов – получает фейковые весточки от обеспокоенных мам в родительских чатах. Там, где и сама выступает мамой. Но значения этому не придает, а чаще – не замечает такой информации.

Фейк. Фото: скриншот из чата

Некоторые фейки вызывают недоумение. Накануне власти опровергли информацию о том, что врачи тюменской «инфекционки» ходят по домам в защитных костюмах и предлагают поставить тюменцам прививки от злополучной инфекции.

– В городе действительно можно увидеть медиков в защитных костюмах. Это врачи бригад скорой помощи или медработники из поликлиник. Они выезжают в таком облачении только к тем, кто относится к группам риска – это тюменцы, которые вернулись из-за границы или контактировали с приехавшими. Но медики не будут предлагать никакую вакцину или лекарства, тем более платно, – прокомментировали в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Очевидцы сообщают, что аферисты появлялись в Заречных микрорайонах, в районе улиц Харьковская и Холодильная. Говорят, что и в других частях города бродят. Одетые в спецкостюмы псевдо-лекари представляются врачами инфекционной больницы или ОКБ и пытаются зайти в квартиры.

Как сообщила пресс-секретарь управления МВД Тюмени Мария Новопашина, ни одного подобного обращения в городе на данный момент не зарегистрировано.

– Сообщайте в полицию обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать вам свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом. Не открывайте двери незнакомым людям, не пускайте их в свой дом! Поговорите со своими пожилыми родственниками, предупредите их об опасности, расскажите, как правильно вести себя в подобных случаях. Если вы все же впустили незнакомца в ваш дом, то ни в коем случае не упускайте его из поля вашего зрения, не оставляйте его одного в комнате. Кроме того, не передавайте по его просьбе денежные средства (например, для пересчета, для сверки номеров либо обмена купюр, в счет оплаты за какие-либо услуги и (или) иные ценности. Ни в коем случае не сообщайте реквизиты своей банковской карты и не передавайте ее в руки незнакомцу ни при каких условиях. Если в разговоре с незнакомцем у вас возникли какие-либо сомнения в его порядочности, то лучше прекратить разговор и настоятельно попросить покинуть вашу квартиру, - рекомендует тюменская полиция.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

В городе Свободном, что в Приамурье, злоупотребили свободой: амурчанка разнесла ложный слух о заболевших коронавирусом людях. Как результат – на кибернарушительницу составлен административный материал о привлечении к ответственности по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Действия не будут уголовно наказуемы, но штраф грозит немалый – от 30 до 100 тыс. рублей.

ЧТО ЕЩЕ?

Вся официальная и достоверная информация о реальных мерах профилактики распространения коронавируса круглосуточно размещается в официальном канале оперативного штаба Тюменской области. Там можно ознакомиться с данными о мерах профилактики, номерами горячих линий, алгоритмами действий, а также актуальными комментариями медработников, представителей Роспотребнадзора, руководителей органов власти. Информация находится в открытом доступе на сайте https://t-l.ru/coronavirus.

КСТАТИ

ТОП-7 самых абсурдных фейков о коронавирусе:

- Якобы российские города под покровом ночи будут опылят с вертолетов;

- Якобы мегаполисы со дня на день закроют на карантин;

- Якобы по квартирам ходят мошенники в защитных костюмах и обворовывают жителей;

- Якобы на всех в магазинах не хватает продуктов;

- Якобы водка лечит от коронавируса;

- Якобы коронавирус – это фейк, выдуманный правительствами стран, чтобы спровоцировать экономический кризис;

- Якобы на помойках ищут, а потом продают использованные маски.