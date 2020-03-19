Павел Тараканов: в сенате знают о проблемах малого бизнеса

Член Совета Федерации Павел Тараканов, представляющий в верхней палате Тюменскую область, объяснил, почему поддержал предложения по поддержке малого бизнеса, которые выдвинула региональный уполномоченный по правам предпринимателей Лариса Невидайло.

На этой неделе Тараканов побывал в Тюмени и принял участие в пресс-завтраке, в ходе которого рассказал о своей работе по продвижению региональных инициатив, направленных на улучшение экономического климата и условий для малого бизнеса в стране. Он напомнил, что сенат, собственно, является органом, представляющим в федеральной власти интересы субъектов. Многие предложения уполномоченного по правам предпринимателей в Тюменской области нашли поддержку в Совете Федерации, сообщил он.

– У нас сложилось тесное взаимодействие с Ларисой Кирилловной. Поэтому вопрос защиты интересов предпринимателей стал одним из главных в повестке моей работы. Я в сенате не так давно – чуть больше года. Но за это время мы уже подняли ряд серьезных тем в этой сфере. Сенаторы, как и депутаты, имеют право законодательной инициативы. Поэтому мы предложили свои поправки по изменению законодательства, – говорит Тараканов.

Сенатора беспокоит предстоящая отмена ЕНВДФото: Есен Абилькенов

– Я очень рада, что нашелся на федеральном уровне человек, который прислушался к нашим инициативам, – заявила в свою очередь на пресс-завтраке Лариса Невидайло.

Потеряем половину предпринимателей

Самый болезненный вопрос, который вгоняет в ступор не только предпринимателей, но и многих экономистов, связан с предстоящей в 2021 году отменой ЕНВД. Из шести миллионов российских предпринимателей этот налоговый режим применяют два миллиона, заметил сенатор.

– По данным наших опросов, предприниматели в более чем 70 субъектах выступают за продление действия ЕНВД. До 50 процентов собственников малого бизнеса заявляют о том, что, если этого не произойдет, им придется закрыть свой бизнес. Поэтому, по нашему мнению, в текущих условиях отменять ЕНВД нельзя. С таких позиций мы обсуждаем этот вопрос с правительством Российской Федерации, – заявил член СФ РФ.

Он привел мнение представителей потребкооперации, которые заявляют, что в случае отмены ЕНВД могут начаться перебои с поставкой продуктов в малых населенных пунктах, поскольку будет экономически нецелесообразно содержать там торговые точки. То есть пострадает еще и социальный сектор. А в ряде субъектов отмечают, что в муниципалитетах, в чью казну идут доходы от ЕНВД, после его отмены убытки придется компенсировать из региональных бюджетов.

– Возникает целый комплекс проблем, и они существенно перевешивают те плюсы, которые можно получить при отмене этого налога, – подчеркивает Тараканов.

Лариса Невидайло нашла в лице Павла Тараканова союзникаФото: Есен Абилькенов

В кабмине возражают, что предприниматели используют нынешнюю систему для ухода от налоговых обязательств. Сейчас в Совфеде работают над формулой, при которой, с одной стороны, может быть продлен режим действия единого налога на вмененный доход, а с другой – будут усовершенствованы другие форматы налогообложения.

– Мы рассчитываем, что режим будет продлен как минимум до 2024 года. Параллельно необходимо изменить патентную систему и УСН, чтобы предприниматели плавно переходили на эти виды налоговых выплат. Кто-то, возможно, останется в тени, но это уже не будет критично для бюджета, – отметил Павел Тараканов.

Шаги навстречу бизнесу

Он также рассказал, что, по мнению многих экспертов, сегодняшний набор инструментов господдержки предпринимательства, сформированный в рамках нацпроекта, работает не в полной мере. Об этом свидетельствует и статистика Счетной палаты РФ, согласно которой за прошедший год число лиц, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, сократилось на 449 тысяч. Группа сенаторов внесла в профильные министерства два предложения по улучшению делового климата. Первое касается возвращения мер прямой поддержки.

– Она эффективно работает. Можем взять на вооружение опыт Германии, где это особенно хорошо развито. Там всегда использовались прямые субсидии в развитие промышленности на территориях. Минэкономразвития уже дало обещание вернуть такие меры. Но делать это будут аккуратно. В любом случае это шаг навстречу бизнесу, – замечает член СФ.

Второе предложение связано с обеспечением кредитными ресурсами. Сегодня предприниматель, получив заём, должен сразу начинать рассчитываться по обязательствам, еще не успев ничего заработать. Инициативная группа предлагает ввести отсрочку, чтобы первое время владелец мог гасить только «тело» кредита, а проценты возвращал бы уже с полученной прибыли. Не случайно 30 процентов от портфеля льготных кредитов для бизнеса, определенного в размере около триллиона рублей, оказались невостребованными, отмечает сенатор.

– Поэтому будет логично с точки зрения банков: если даете кредит, то адаптируйте свой продукт так, чтобы это было удобно для вашего клиента-предпринимателя. Такое решение поддержали корпорация МСП, Всероссийская ассоциация местного самоуправления. И в Минэкономразвития нас снова услышали. Так что дальше будем совместно прорабатывать эту идею, – рассказал Павел Тараканов.

Кроме того, он напомнил, что указание президента двухлетней давности по снижению ставок для МСП до уровня 6,5 процента оказалось не выполнено. На сегодняшний день реальная ставка составляет не ниже 8,5 процента.

Причины ухода бизнеса в тень ни для кого не являются секретомФото: Есен Абилькенов

– Поэтому мы в постоянном диалоге с финансовым блоком правительства по решению этих вопросов. Экономика должна быть насыщена доступными деньгами, – пояснил представитель Тюменской области в верхней палате российского парламента.

Снизить давление

То, что многие предприниматели уходят в тень, ни для кого не секрет. И причины тоже понятны. Общая нагрузка налогов и взносов сегодня составляет 43 процента. Если платить все честно, то многие компании просто разорятся, признает Павел Тараканов. Он отмечает, что оптимальным вариантом станет возвращение предыдущей формулы взимания страховых и пенсионных платежей в размере 14 процентов вместо нынешних 30. Именно с такой инициативой ранее выступил институт уполномоченного по правам предпринимателей Тюменской области.

– Ниже уже невозможно. Но это та приемлемая планка, которая с математической точки делает серые схемы неинтересными и невыгодными для предпринимателей, – отмечает Тараканов.

Как ни странно, за счет повышения платежной дисциплины пополнение бюджета не пострадает, уверен он.

Также в Совете Федерации работают над вопросами снижения давления на бизнес и декриминализации экономической деятельности.

– Мы должны избавить бизнес от страха уголовного преследования. Многие представители федеральных органов соглашаются, что развитие экономики и бизнеса тормозит чрезмерное административное и силовое давление на реальный сектор. Как и недоступность свободных средств. Все эти вопросы взаимосвязаны. И мы продолжим обсуждать их с правительством и всеми заинтересованными структурами, – пообещал Павел Тараканов.