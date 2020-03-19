2020-03-19T10:44:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Залечь на дно. Тюменцам рассказали, как правильно сидеть на карантине в своей квартире

Человек должен находиться в отдельной комнате и не контактировать с родственниками
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, как правильно сидеть на карантине в своей квартире. Фото - pixabay.com.Тюменцам рассказали, как правильно сидеть на карантине в своей квартире. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области накануне заработала горячая линия для тех, кто возвращается из зарубежных поездок. Сегодня же Роспотребнадзор подготовил так называемую памятку для тех, кому суждено две недели просидеть на карантине в домашних условиях. Но для начала все же следует сообщить о своем возвращении на родину в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, для того чтобы соблюсти все рекомендации нахождения на карантине, надо:

– не выходить из дома все две недели (даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор);

– по возможности находиться в отдельной комнате;

– пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами;

– исключить контакты с членами своей семьи или кем бы то ни было, а также использовать средства индивидуальной защиты. Кстати, лайфхак: приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода можно дистанционно или даже с помощью волонтеров;

– мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками. Делается это перед приемом пищи и контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, а также после посещения туалета;

– регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку. Бытовой мусор надо упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрывать и просто выставлять за пределы квартиры. Попросите его утилизировать друзей.

Кстати, со своими друзьями можно общаться при помощи видео- и аудиосвязи. В наш век высоких технологий сделать это проще простого.

Но что же делать, если у человека появились первые симптомы заболевания? Ответ: сразу же сообщить об этом в поликлинику. Во время карантина за пациентом будут наблюдать на дому, каждый день измеряя температуру.

Получить больничный на период карантина можно, просто заказав по телефону: его доставят на дом.

БДИ!

Человека, нарушившего условия карантина, поместят в инфекционный стационар. При соблюдении же всех рекомендаций через 14 дней можно считать, что карантин закончился, при этом должны, естественно, отсутствовать признаки заболевания, а результат лабораторных исследований материала должен быть отрицательным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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