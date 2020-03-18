Тюменские школьники переходят на дистанционное обучение. Что это значит?

Учителя тюменской школы №88 сегодня рассказали, как должна быть организована система дистанционного обучения детей, чтобы не пострадало качество и уровень освоения школьных программ. Как выяснилось, в идеале педагоги не должны ограничиваться рассылкой скринов страниц школьных учебников и задачек через viber или whatsapp.

Напомним, с сегодняшнего дня в Тюменской области для борьбы с коронавирусом введен режим повышенной готовности. Он означает в том числе переход на дистанционное обучение всех образовательных учреждений региона. Дети восприняли это известие с нескрываемой радостью. Однако педагоги и департамент образования обещают нагрузить школьников так, чтобы они поняли: учеба продолжается.

Контроль в онлайн-режиме

Сами педагоги продолжают ходить на работу. Как рассказала замдиректора 88-й школы Светлана Авилова, в дистанционной работе используется не только ресурс «web-образование», но и специализированные образовательные сайты, такие как «Учи.ру», «Якласс», «Мобильное электронное образование» и им подобные, где могут зарегистрироваться, как учителя, ученики и родители, так и целые классы.

– Дети могут выбрать: выполнять задание по учебнику в прикрепленном файле на портале «web-образование», где есть комментарии учителя и теоретический материал, либо поработать в цифровом формате. В этом случае ребенок по ссылке заходит на портал «Учи.ру», который наши дети уже хорошо знают, и выполняет задания от учителя. Ученик видит весь материал, который он должен освоить по теме урока. В свою очередь педагог по онлайн-таблице следит, приступил ли ребенок к выполнению задания, сколько времени затратил, сколько ошибок допустил, каков уровень освоения темы в процентах и так далее. Также есть специальный раздел, куда учителя могут записать замечания и комментарии. Затем полученный результат переводится в баллы, и оценка выставляется в электронный дневник. При этом у детей есть возможность доработать тему и улучшить результат, – говорит Светлана Авилова.

Светлана Авилова показывает, как работают образовательные онлайн-сервисыФото: Есен Абилькенов

«Учи.ру» больше подходит для детей из начальной школы, тогда как ресурсом «ЯКласс» чаще пользуются старшеклассники. Здесь также доступны аудиофайлы, видеоуроки и различные интерактивные сервисы. Такие программы в этой школе применяются не только во время карантина и актировок, но и в течение всего года, подчеркивает Светлана Авилова.

– Мы пользуемся этими ресурсами не менее пяти лет. Многие родители имеют там свои аккаунты и могут проконтролировать, как дети проходят обучение. Вплоть до того, что им на почту приходит рассылка с отчетом о том, сколько времени ребенок провел в системе, какие задания выполнил и на сколько процентов. На порталах также даются рекомендации, какие темы необходимо повторить, – отмечает учитель начальных классов 88-й школы Татьяна Погребнюк.

По словам Татьяны Погребнюк, проверить выполнение заданий в электронном виде очень простоФото: Есен Абилькенов

Не все родители довольны

Использование различных онлайн-площадок – добровольная инициатива администраций учебных заведений и самих педагогов, отмечают в 88-й школе. Как признается Светлана Авилова, многим детям даже больше нравится работать с цифровыми интерактивными форматами, чем заниматься по учебникам. Но, как отмечают многие родители, такое активное использование дополнительных интернет-ресурсов практикуется далеко не во всех школах.

Чаще всего дело ограничивается отправкой номеров задач и параграфов в классный чат в мессенджерах, жалуются мамы учеников. А есть и другая группа родителей, которые, наоборот, возмущаются, что их детей нагружают слишком сильно, в том числе заставляют самостоятельно изучать новые темы. В итоге все заканчивается тем, что учить детей приходится родителям, говорят они.

Как отметил директор областного департамента образования Алексей Райдер, в этом вопросе между учителями и родителями должно быть налажено необходимое взаимопонимание. Но главная задача в процессе дистанционного обучения все-таки заключается в том, чтобы обеспечить своевременную отправку ученикам домашних заданий:

– Здесь нет никаких особых секретов и нововведений. В подобном режиме мы работали в период актированных дней и более кратковременных карантинных мероприятий, – добавил он.

Единственная дополнительная мера, которую предпринял департамент, касается перевода серверов региональной электронной образовательной системы на более высокую проектную мощность. Со второй половины дня среды обеспечивается бесперебойная работа системы «электронная школа Тюменской области», через которую педагоги будут рассылать детям задания.

– Прошу родителей отнестись с пониманием к вероятным сложностям в работе онлайн-программ. В дальнейшем мы намерены обеспечить ритмичность отправки домашних заданий, чтобы перейти от вечернего аврала в более-менее плановый дневной режим занятий. Как родитель я понимаю – мамам и папам важно знать, что ребенок имеет возможность в спокойной обстановке в течение дня сделать все задания. Сегодня в ходе организационных совещаний с подразделениями образования в муниципалитетах мы поставили задачу, чтобы во всех школах обеспечили такую ритмичность и синхронность во взаимодействии учителей и учеников, – подчеркнул Алексей Райдер.

Департамент образования берет на себя техническое обеспечение процесса, заверил Алексей РайдерФото: Есен Абилькенов

Каникулы по расписанию

Поскольку особый режим выпал на конец третей четверти, для тех, кто хотел улучшить итоговые оценки, сдать «хвосты», учителя должны предоставить возможность выполнения дополнительных заданий.

– К сожалению, дети в конце четверти лишились возможности посетить специализированные консультации, которые педагоги готовы были организовать для отстающих. Но постараемся сохранить право учащихся получить весь материал и разъяснения. Это будет обеспечено вне рамок электронной школы, для отправки заданий могут быть использованы различные мессенджеры или соцсети, – отметил глава департамента образования.

Он также напомнил, что со следующей недели в школах начинаются весенние каникулы. Но после их окончания 30 марта дети вернуться к дистанционному формату обучения, который в соответствии с действием режима повышенной готовности продлится до 10 апреля.

– Также мы постараемся решить технические вопросы обеспечения видеотрансляций, чтобы ребята не только делали домашние задания, но и могли осваивать новый материал. Уверен, что вместе с родителями, опираясь на их понимание ситуации, справимся со всеми трудностями в процессе дистанционного обучения, – заверил Алексей Райдер.

Также сегодня в режиме ВКС состоялось совещание с министерством просвещения РФ, на котором обсуждался вопрос подготовки учеников к ЕГЭ и ОГЭ. Для тех, кто планирует досрочно сдавать итоговые экзамены, а это как правило очень незначительный процент детей, сроки сдачи, скорее всего, будут сдвинуты.

– На данный момент обеспечить прием экзаменов в очной форме невозможно. Что касается традиционных сроков проведения экзаменов, то пока никаких изменений не предвидится, – добавил Алексей Райдер.