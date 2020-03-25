Лечение геморроя в домашних условиях: за или против?

Геморрой – одно из самых распространенных заболеваний, с которым в течение жизни сталкивается большинство людей. По сути, это варикозное расширение вен анального канала и прямой кишки, из-за которого формируются кавернозные образования – специалисты называют их геморроидальными узлами. Они могут быть наружными и внутренними, и в любом случае требуют лечения.

Причины и симптомы

Геморрою, по словам врачей-проктологов, подвержены как женщины, так и мужчины. Они выделяют несколько причин его возникновения: малоподвижный образ жизни, неправильное питание, вредные привычки, хронические запоры, тяжелый труд, длительное сидение или стояние на ногах и др. Важную роль также играет наследственность.

Если же говорить о симптомах геморроя, то это зуд, жжение, примесь крови в кале, выпадение геморроидальных узлов при дефекации, ощущение болезненных шишек, кровотечение и др. Кстати, болезнь может проходить и бессимптомно, что приводит к ее развитию и ухудшению ситуации. При первых проявлениях геморроя необходимо получить консультацию врача-проктолога, пройти обследование и как можно быстрее начать лечение.

Лечение на дому

Множество способов избавления от геморроя в домашних условиях предлагает народная медицина. Это и отвары трав, и свечи из сырых овощей, клизмы, компрессы и многие другие советы исцеления от домашних докторов. Врачи весьма скептично относятся к этому и в голос предупреждают: «бабушкины» методы не лечат, в лучшем случае лишь уменьшают симптоматику. Чаще всего это приводит к прогрессированию недуга, и в конечном счете человек все равно оказывается в кабинете проктолога. При этом болезнь уже затянута и требует более сложного и болезненного лечения.

Фото - медицинский центр лазерного лечения «НаноМед».

Как лечат геморрой в клиниках сегодня

Современная медицина предлагает множество быстрых, комфортных и доступных способов лечения геморроя. Выбор метода зависит от стадии болезни. Определить ее сможет только врач-проктолог на приеме после визуального, пальцевого осмотра, а также с помощью специальных инструментов – аноскопа и ректоскопа, оптических приборов, позволяющих исключить более серьезные заболевания прямой кишки и анального канала, а также правильно поставить диагноз и предложить метод лечения, который подойдет именно конкретному пациенту. Всего существует несколько популярных способов, которые позволяют пациентам забыть про любые проявления геморроя:

• лазерная коагуляция;

• лигирование латексными кольцами;

• дезартеризация;

• оперативное лечение.

Лазерная коагуляция является одним из самых популярных и современных методов. Лазер справляется с внешними и внутренними геморроидальными узлами, а также с распространенным последствием геморроя – тромбозом. Врач выжигает узлы лучом послойно и безболезненно. А раны, оставшиеся после процедуры, быстро заживают. Этот метод применяется на 1 или 2 стадиях геморроя.

Лигирование латексными кольцами помогает удалить геморроидальные узлы безболезненно и без оперативных вмешательств. В процессе процедуры за несколько минут накладываются специальные кольца на основание узла, перекрывающие его кровоснабжение. Подобные манипуляции проводятся на 2 и 3 стадиях болезни. Стоит отметить, что лигирование постепенно отходит на второй план, уступая место более современным способам, но все же используется клиниками как один из эффективных методов.

Также на 2 и 3 стадиях геморроя врачи выполняют дезартеризацию. Здесь хирург использует специальный аппарат для трансанальной дезартеризации геморроидальных артерий. Он позволяет прошить и перевязать выявленные артерии, питающие кровью геморроидальные узлы. Через некоторое время узлы исчезают и заменяются соединительной тканью.

И самый сложный для пациента, но действенный на последних стадиях метод – хирургическое вмешательство. Хирурги выполняют операцию под общим наркозом, после пациент находится под наблюдением в стационаре до 10 дней. В запущенных случаях, когда люди не обращаются к проктологу сразу, а занимаются самолечением в течение длительного времени, приходится прибегать именно к этому методу.

Фото - медицинский центр лазерного лечения «НаноМед».

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