Информация о том, что над Тюменью военные вертолеты распылят лекарства для дезинфекции, оказалась ложной

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавирусной инфекции опроверг информацию о распылении над Тюменью военными вертолетами дезинфекции.

С чего все началось

Сегодня днем губернатор Тюменской области подписал постановление о введении в региона режима повышенной готовности с 18 марта до 10 апреля. Для снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской области вводится запрет на проведение спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Все школы области переведены на дистанционное обучение.

Такие сообщения приходят в мессенжеры

После этого в родительских чатах случился бум. Взволнованные тюменцы принялись постить фейковые информации одну за другой.

Сначала принялись писать о том, что по школам будут проводиться рейды, и родителей, чьи дети окажутся в школах или автобусах, оштрафуют.

Вторая новость была еще более абсурдной. Якобы ночью с бортов военных вертолетов для дезинфекции Тюмени над городом распылят лекарство. Обе информации ложные. Об этом заявляет оперативный штаб.

- Информация о том, что ночью с бортов военных вертолетов будет распылять лекарства для дезинфекции, не соответствуют действительности. Жителям Тюменской области не стоит доверять подобным сообщениям, - заявили в штабе.

Тюменцев просят не верить фейкам

Что делать?

Самое главное не поддаваться панике и не верить на слово таким сообщениям. Вся достоверная информация о реальных мерах профилактики распространения коронавируса круглосуточно размещается в официальном канале Оперативного штаба Тюменской области. Она находится в открытом доступе.

Также не следует сметать магазинные полки для запасов туалетной бумаги, круп, консервов и продуктов с длительным сроком хранения. В городе все оптовые базы имеют необходимый запах товаров.