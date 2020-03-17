2020-03-17T20:40:57+03:00
Общество

Информация о том, что над Тюменью военные вертолеты распылят лекарства для дезинфекции, оказалась ложной

Горожан просят верит только официальным источникам
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Людей охватил массовый психоз из-за коронавируса. Фото с сайта оперативного штаба Тюменской областиЛюдей охватил массовый психоз из-за коронавируса. Фото с сайта оперативного штаба Тюменской области
Изменить размер текста:

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавирусной инфекции опроверг информацию о распылении над Тюменью военными вертолетами дезинфекции.

С чего все началось

Сегодня днем губернатор Тюменской области подписал постановление о введении в региона режима повышенной готовности с 18 марта до 10 апреля. Для снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской области вводится запрет на проведение спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Все школы области переведены на дистанционное обучение.

Такие сообщения приходят в мессенжеры

Такие сообщения приходят в мессенжеры

После этого в родительских чатах случился бум. Взволнованные тюменцы принялись постить фейковые информации одну за другой.

Сначала принялись писать о том, что по школам будут проводиться рейды, и родителей, чьи дети окажутся в школах или автобусах, оштрафуют.

Вторая новость была еще более абсурдной. Якобы ночью с бортов военных вертолетов для дезинфекции Тюмени над городом распылят лекарство. Обе информации ложные. Об этом заявляет оперативный штаб.

- Информация о том, что ночью с бортов военных вертолетов будет распылять лекарства для дезинфекции, не соответствуют действительности. Жителям Тюменской области не стоит доверять подобным сообщениям, - заявили в штабе.

Тюменцев просят не верить фейкам

Тюменцев просят не верить фейкам

Что делать?

Самое главное не поддаваться панике и не верить на слово таким сообщениям. Вся достоверная информация о реальных мерах профилактики распространения коронавируса круглосуточно размещается в официальном канале Оперативного штаба Тюменской области. Она находится в открытом доступе.

Также не следует сметать магазинные полки для запасов туалетной бумаги, круп, консервов и продуктов с длительным сроком хранения. В городе все оптовые базы имеют необходимый запах товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Жириновский: «Я требую уволить Дарью Асламову. Она порхает по планете и ждет, когда заразится короновирусом»
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» случился трагикомический случай, когда разухабистый разговор с Владимиром Жириновским о короновирусе превратился в вирусное видео
Новости 24
На время карантина для тюменцев запускают онлайн-проект «Лучше дома»
Александр Моор призвал тюменцев не посещать места массового скопления людей
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 43 пожара
В Тобольске спасатели помогли косуле, которая застряла в заборе
Тюменские власти обсудили подготовку к поводку
«Единая карта жителя» появится у тюменцев
Тюменка ударила ножом любимого, так и не дождавшись подарок на 8 марта
Кредитный портфель ВТБ в Югре вырос на 20%
Стало известно, когда тюменские школьники уйдут на каникулы
В Тюмени прошел интеллектуальный фестиваль «Покорение Сибири»
«Героизм не приветствуется»: тюменские автобусы начали дезинфицировать
В Тюмени начало работу Агентство развития научно-образовательных проектов
На улице Горького в Тюмени приведут в порядок парковку
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Полякова в Тюмени
В перинатальный центр Тюмени «пришел» карантин
В Конституции закрепят необходимость гуманного отношения к животным
Тюменцев просят сообщать о необходимости ремонта в их дворах
В Тюмени женщина-полицейский назвала служебную собаку Сыном и забрала домой
В муниципалитетах Тюменской области появятся инспекторы по доступной среде
Тюменская компания три месяца не платила зарплату работникам
«Привет, оружие!»: тюменцам назвали сроки весенней охоты
Стало известно, что стало с лисой, которая бегала под окнами тюменской школы
ТОДЭП отремонтирует семикилометровый участок автодороги в Тюменском районе
В Тюменской области в жесткой аварии пострадали три человека
В Тюмени пасынок побил отчима из-за домашнего питомца
Самый удачливый тюменский рыбак выловил более двух килограммов рыбы на чемпионате города
В Тюмени ограничат движение по улице Осипенко
Тюменцам рассказали, что появится на озелененной территории на улице Вьюжной
Погода на 17 марта в Тюмени: сильный снег с самого утра