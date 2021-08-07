В Тюмени маленький ребенок и трое взрослых пострадали в ночной аварии

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области. Именно в этой машине находился ребенок.

В Тюмени произошло жуткое ДТП, едва не унесшее жизни четырех человек, среди пострадавших оказался и трехлетний мальчик, получивший различные травмы. Причиной аварии послужило нарушение правил дорожного движения.

– Авария произошла в ночь на 7 августа на улице Газовиков, 85, примерно в первом часу. По предварительным данным, водитель «Тойоты», находясь на перекрестке и выезжая со второстепенной дороги, не пропустил «Волгу». Из-за чего и произошло столкновение, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области. Пострадавшая «Волга»

Удар пришелся на переднюю часть кузова обеих машин, превратив их в груду железа.

По словам очевидцев, водитель отечественного авто был пьян, вместе с ним в машине находилась девушка, а мальчик ехал с матерью в иномарке.

– «Волга» неслась с огромной скоростью, в ней была девушка и пьяный водитель. А со второстепенной дороги выехала иномарка, не пропустившая «Волгу», в ней и был ребенок, – рассказала горожанка Тамара Бурханова.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области. Оба участника ДТП.

Известно, что мальчик получил травму ключицы и другие повреждения. Вместе со взрослыми его госпитализировали в больницу. Обстоятельства аварии предстоит выяснить правоохранительным органам

Напоминаем, что это уже второе ДТП за последние сутки, в котором пострадал ребенок. 6 августа в одном из дворов дома на ул. 50 лет ВЛКСМ водитель «Опель-Астры», не имеющий прав, наехал на годовалого мальчика. Двигаясь задним ходом, мужчина не заметил трех братьев, дожидавшихся матери. Двое мальчишек смогли вовремя отскочить, а самый младший угодил под колеса авто.