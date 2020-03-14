Лайфхак для тюменцев: куда сообщить о брошенном автомобиле?

С таянием снега заметнее становятся многие проблемы. Одна из них – брошенный во дворе транспорт, который зачастую становится местом притяжения детей или складирования снега, мусора, веток. Чтобы автохлам не занимал место на парковке, не мешал ни жителям двора, ни коммунальщикам и экстренным службам, о нем нужно сообщить в компетентные органы. Сделать это можно через портал «Тюмень – наш дом», там категория «Брошенные и разукомплектованные автомобили» является одной из самых популярных.

Помимо описания проблемы и указания адреса, желательно приложить фотодоказательство. После регистрации сообщения, сотрудники портала направляют информацию ответственным лицам, они разыскивают собственников брошенных автомобилей и предлагают им добровольно и за свой счет эвакуировать машину. Если владелец игнорирует сообщения, то транспорт эвакуируют принудительно и отправляют на хранение на специализированную стоянку. Все затраты обязан будет возместить владелец.

Напомним, правила благоустройства Тюмени запрещают оставлять брошенные автомобили на спортивных и детских площадках, во дворах, парках, скверах и вдоль дорог. Понять, что автомобиль брошен, можно по следующим признакам: если у него нет одного или нескольких конструктивных элементов – капота, крыши, дверей, колес, стекол и др.; если автомобиль завален снегом, мусором, ветками; если доступ в транспортное средство свободен, у него отсутствуют номерные знаки или повреждены шины.