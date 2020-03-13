Где и как голосовать по поправкам в Конституцию в Тюмени?

Глава Тюменского облизбиркома Игорь Халин сегодня на брифинге рассказал о подготовке к проведению всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое назначено на 22 апреля.

Он отметил, что всероссийское голосование – это новый для политического процесса в России институт, что означает определенную специфику процесса и новые требования к структурам, которым предстоит обеспечивать проведение этой процедуры на местах.

– Термин для нас непривычный. В ведение избиркомов входят выборы, референдумы. Но в ходе этой процедуры вместо избирательных участков будут участки для голосования, – уточнил Халин.

Он напомнил, что за точку отсчета процесса внесения поправок в Конституцию следует считать послание президента России, состоявшееся 15 января, где глава впервые заявил о необходимости внесения изменений в главный закон. После чего вышло распоряжение, которое обязывало систему избиркомов взять на себя организацию процедуры голосования. В соответствии с предписаниями президента и правительства России содействие избирательным комиссиям должны будут оказывать органы государственной власти и местного самоуправления.

Предусмотрено адресное информирование гражданФото: Алексей КОСЕНЧУК

– Напомню, как осуществляется процедура изменения Конституции РФ. Действующий документ принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Сейчас изменениям подвергаются более 40 статей, а общее число поправок – более двухсот. Процедура следующая: в Конституции говорится, что в главы со второй по восьмую могут вноситься изменения, если за это проголосует не менее двух третей действующих депутатов Госдумы, не менее трех четвертей сенаторов Совета Федерации. Затем эти поправки должны пройти обсуждение в законодательных собраниях в субъектах и опять же получить поддержку не менее двух третей региональных дум. Только после этого процесс может быть продолжен. Сейчас мы как раз находимся на этом этапе, – пояснил глава областной избирательной комиссии.

Он сообщил, что для легитимности процесса необходимо, чтобы за поправки проголосовало 57 из 85 региональных законодательных органов власти. На сегодняшний день, по различной информации в поддержку поправок выступили депутаты всех 85 субъектов.

– Не везде это было единогласно, отдельные депутаты голосовали против, были и воздержавшиеся. Однако в целом условия для продолжения процедуры внесения изменений выполнено, – подытожил Игорь Халин.

Завтра в СовФеде пройдет пленарное заседание, на котором будет принято решение направить законопроект о поправках в Конституционный суд РФ. Тот в свою очередь должен дать свое заключение. И в случае положительного решения документ отправиться на подпись президенту России.

– Вся эта процедура прописана в Конституции. Но что касается всероссийского голосования, то эта процедура не является обязательной. Но это была идея главы государства. Президент пояснил, что по предложенным поправкам ему было необходимо посоветоваться с гражданами Российской Федерации. И, как он сказал, только если россияне этот закон одобрят, поправки вступят в силу, – подчеркнул глава облизбиркома.

Всего в законопроект внесено более 200 поправокФото: Алексей КОСЕНЧУК

Сам законопроект состоит из нескольких частей. Одна из них содержит собственно пакет поправок, во второй прописывается порядок голосования. И если вторая часть вступит в силу после подписания президентом, то первая целиком зависит от итогов общероссийского голосования.

– Причем мы пока не говорим, что дата проведения уже закреплена – это предполагаемое число, поскольку без заключения Конституционного суда президент не может издать свой указ, в соответствии с которым будет назначено голосование и утвержден конкретный день. Но по результатам консультаций эта дата просматривается достаточно четко. На сегодняшний день выбрано 22 апреля. Но в соответствии с порядком, формально мы обязано дождаться нормативного закрепления этого вопроса, – сказал Халин.

Но уже сейчас ведется активная подготовка на уровне ЦИК и региональных комиссий, добавил он. Проведен ряд мероприятий, определены финансовые потребности для организации процедуры. Взят за основу порядок проведения голосования.

– Будет адресное информирование каждого гражданина. Это примерно та же матрица, которая использовалась на выборах президента России в 2018 году, когда члены участковых комиссий совершали поквартирные обходы, приглашали людей на участки, разъясняли, как, где и когда можно проголосовать. Кроме того, будет реализован механизм «мобильный избиратель», который мы также опробовали два года назад. Человек может «открепиться» от своего избирательного участка и проголосовать в любом месте, где ему будет удобнее, – рассказал Игорь Халин.

Воспользоваться этой возможностью граждане могут через сайт госуслуг, МФЦ, а также на территориальных и участковых избирательных комиссиях. Это соответствует решению о создании режима наибольшего благоприятствования для участия граждан в голосовании, отметил глава облизбиркома. Этому также способствует организация досрочного голосования для жителей отдаленных и труднодоступных территорий, которое откроется за 20 дней до назначенной даты.

Жителям региона разъяснят суть поправокФото: Алексей КОСЕНЧУК

– Одна из задач – привлечь к можно больше людей на участки для голосования. Вторая задача – объяснить гражданам понятным и доступным языком, каких вопросов касаются выдвинутые поправки, которых, как я уже говорил, более двухсот.

Помимо публикаций в СМИ информация о проведении голосования будет распространяться через различные площадки, в общественных местах, по месту работы, на информационных щитах и так далее. Данные о своем избирательном участке можно уточнить через цифровой сервис на сайте ЦИК РФ. Также будет работать информационно-справочный центр и «горячая линия» избирательной комиссии Тюменской области.

Голосование, подобно выборам разного уровня, будет проходить с 8 утра до 20 часов вечера. Принять участие в них смогут граждане РФ, достигшие на день проведения процедуры 18-летнего возраста. Исключение составят граждане, лишенные активного избирательного права: те, кто содержится в местах лишения свободы либо признаны судом недееспособными.