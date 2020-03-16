Александр Моор вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны

Одиннадцать ветеранов Великой Отечественной войны – фронтовики, труженики тыла и узники концлагерей – получили из рук губернатора Тюменской области Александра Моора юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Торжественная церемония вручения состоялась сегодня, 16 марта, в резиденции главы региона.

– Всё ближе День Победы, и в Тюменской области готовится масса мероприятий, связанных с празднованием 9 Мая и чествованием фронтовиков и тружеников тыла, – отметил Александр Моор, приветствуя собравшихся. – Тем более что 2020 год объявлен президентом РФ Годом памяти и славы. Наша главная задача – сохранить историческую память о войне, о событиях в годы войны и в послевоенное время.

Церемония вручения юбилейных медалей прошла в прекрасной обстановкеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Глава региона подчеркнул, что сегодня некоторые страны предпринимают попытки переписать историю и подвести свои итоги Второй мировой.

– Для меня дико слышать, как некоторые «историки» из других стран делают другие выводы о событиях Великой Отечественной войны. Наша задача – сделать так, чтобы молодое поколение россиян понимало роль Советского Союза и Красной армии в завоеваниях и освобождении мира от фашизма. Мы не допустим, чтобы молодёжь по-другому смотрела на итоги войны. Только вы, дорогие ветераны, те, кто прошёл трудные и тяжёлые годы, сможете рассказать нашему подрастающему поколению всю правду, – подчеркнул Александр Моор.

Медали получили 11 ветерановФото: Алексей КОСЕНЧУК

По мнению губернатора, сегодня каждое из ныне живущих поколений должно отдать дань уважения всем землякам, россиянам, которые погибли в годы войны и не дожили до 75-летнего юбилея Великой Победы.

– С большой благодарностью и трепетом исполняю поручение президента и вручаю вам памятные медали в победе в Великой Отечественной войне, – отметил Александр Моор.

Ветераны поблагодарили губернатора за заботуФото: Алексей КОСЕНЧУК

В свою очередь ветераны сердечно поблагодарили главу региона за тёплый приём и за заботу о ветеранах.