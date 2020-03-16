Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 10 по 15 марта 2020 года

Доброе утро, дорогие читатели! По традиции каждый понедельник мы открываем нашей рубрикой «Итоги недели». В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Тюмени и Тюменской области, которые произошли с 10 по 15 марта 2020 года. Для тех, кто пропустил главные новости минувшей недели, наш дайджест.

1. На прошедшей неделе снова одной из самых волнительных тем была ситуация с коронавирусом. В настоящий момент по всей России инфекцию подхватили более шестидесяти человек. К сожалению, буквально вчера пришли печальные новости: болезнь добралась и до самой Тюмени.

Наш пациент разъезжал по Швейцарии, после чего отправился на Карибские острова. Чем закончится для него этот круиз, пока не известно. Однако медики утверждают, что самим тюменцам бояться совершенно нечего: больной чувствует себя нормально, он находится в изоляции.

На прошлой неделе в Тюменской области в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции ввели ограничения на проведение массовых мероприятий. Такое решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в правительстве региона.

Что интересно, предписание носит всего лишь рекомендательный характер. Это значит, что по каждому мероприятию решения могут приниматься индивидуально. Организаторы должны информировать комиссию за две недели до назначенной даты. Уполномоченный орган будет выносить решение в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе на текущий момент.

Также было принято решение о проведении всех спортивных мероприятий федерального уровня без зрителей.

Из-за коронавируса тюменские поклонники певицы Наргиз, которые собирались послушать песни любимой исполнительницы, остались без концерта. Дело в том, что певица отменила выступления в ряде городов, в том числе и в Тюмени, как раз из-за распространения коронавируса.

«Друзья, с превеликим сожалением вынуждены сообщить, что в связи с экстренной ситуацией по отмене массовых публичных мероприятий в стране и за ее пределами запланированные концерты в Тюмени, Омске, Новосибирске и Барнауле переносятся. Новые даты по вышеперечисленным городам появятся в ближайшее время. Следите за обновлениями на сайте. Купленные билеты, вы можете сдать в местах приобретения», – говорилось на официальном сайте певицы.

В Тюмени из-за коронавируса отменили концерт Наргиз. Фото - личная страничка героя публикации в соцсети.

2. Кстати, что касается концертов. На прошлой неделе не обошлось без скандалов по этому поводу. Так, среди педагогов и родителей учеников распространяли информацию о том, что песни российского хип-хоп-исполнителя Элджея вредны нравственному и духовному развитию юных тюменцев: тексты пропагандируют наркотики, небезопасны для подростков. Общественность не на шутку обеспокоилась предстоящим концертом исполнителя.

«Департамент образования Тюмени информирует вас о том, что в городе запланирован концерт исполнителя, выступающего под псевдонимом «Элджей». Несмотря на возрастную классификацию 16+, в творчестве Элджея встречаются произведения, нарушающие наркологическую и информационную безопасность несовершеннолетних, причиняющие вред их нравственному и духовному развитию, а также содержащие признаки пропаганды и незаконной рекламы наркотиков. С целью защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, рекомендую принять к сведению выше изложенное», – такие сообщения приходили родителям в мессенджерах.

Позже стало известно, что просьба проинформировать общественность о творчестве Элджея поступила от Государственного антинаркотического комитета.

– Запрета никакого не звучит. Речь идет об информировании законного представителя о том, что творчество данного исполнителя содержит информацию, которая может причинить вред ребенку. При этом ограничение у них стоит 16+. То есть шестнадцати- и семнадцатилетние дети могут зайти на концерт, но родители должны отдавать отчет этим действиям, – пояснила начальник отдела воспитательной работы городского департамента образования Анастасия Абакумова.

Российский хип-хоп-исполнитель в гастрольном туре презентует новый альбом Sayonara Boy. В Тюмени концерт Элджея запланирован на 18 апреля в ивент-зале «Овация».

Тюменских родителей просят не пускать детей на концерт Элджея. Фото из официального аккаунта исполнителя во "ВКонтакте".

3. А у нас снова продолжение нашумевшей истории о банкете в честь повышения следователя, где раздавались возгласы «Жизнь ворам» и «АУЕ». Появилось полное видео, из которого можно понять, что Денис Девкин хорошо знаком с сидящими за столом госятми. До этого же мужчина утверждал, что эти люди ему малознакомые.

Ролик начинается с момента, как теперь уже бывший следователь Рафик Аглиуллин по традиции выпивает 200 грамм водки из граненого стакана, на дне которого лежит только что полученная звездочка майора юстиции. Мужчина вынимает звезду и кладет на плечо своей черной футболки.

– Господа офицеры, разрешите представиться: следователь по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел преступлений прошлых лет Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области майор юстиции Аглиуллин Рафик Фаритович, – произносит экс-силовик.

Далее под крики «ура» идут тосты от приглашенных. Это видео вы можете посмотреть, пройдя по этой ссылке.

продолжение нашумевшей истории о банкете в честь повышения следователя, где раздавались возгласы «Жизнь ворам» и «АУЕ».Скриншот из видео.

Напомним, после шумного «обмывания погонов» Рафик Аглиуллин был уволен из Следственного комитета РФ по Тюменской области по статье. Многие гости праздника пошли на понижение или получили выговоры, а автор провокационного ролика попытался оправдаться очередным видеопостом в соцсетях.