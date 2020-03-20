«Всё дело в совести»: сотрудник тюменского аэропорта рассказал, как они отлавливают больных пассажиров

Международный аэропорт «Рощино» работает в особом режиме. В здании принимаются меры предупреждения по распространению коронавирусной инфекции. Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмени» побывал в тюменской воздушной гавани и заметил изменения, связанные с приходом новой инфекции.

Евгений Владимиров показывает дезинфекционные боксыФото: Алена Кульмухаметова

На входе в зал ожидания аэропорта все как обычно: металлорамки, сотрудники охраны, сдача ключей и телефонов на стол и просвечивание сумок на ленте. О коронавирусе напоминают лишь медицинские маски на всех сотрудниках «Рощино». Еще одно нововведение - изолятор в стенах здания.

- Изолятор предназначен для пассажиров, которые еще в самолете почувствовали себя плохо. Вход в него отдельный, внутри необходимое оборудование, автономная канализация и вентиляция. Алгоритм по отработке действий проработан. Например, пассажир сообщает о плохом самочувствии, медики аэропорта замеряют ему температуру и вызывают врачей, которые увозят его в закрытом боксе в индивидуальную палату инфекционной больницы. Ни с пассажирами, ни с сотрудниками аэропорта контакта у заболевшего нет, - рассказывает директор по производству аэропорта «Рощино» Евгений Владимиров.

Самолет прибыл рейсом из МосквыФото: Алена Кульмухаметова

По его словам, каждый рейс встречает сотрудник Роспотребнадзора. Кроме того, под потолком установлен тепловизор, который замеряет температуру у прибывших пассажиров. Таких аппаратов два: один установлен в секторе внутренних перевозок, другой в международном. Также в помещениях появились дозаторы с антисептиком. За их наполняемостью следят сотрудники аэропорта.

Все «рощинцы» надевают маски, в самом здании каждые два часа проводится санобработка. Если кто-то из сотрудников аэропорта почувствовал недомогание, его тут же осмотрит медик.

Тепловизор висит под потолкомФото: Алена Кульмухаметова

- Понимаете, тут все дело в совести. Если наш сотрудник или пассажир промолчат о своем недомогании, мы ничем не поможем. Или он расскажет, но не захочет отправиться на лечение, то силой его изолировать мы не имеем права, - добавляет он.

Евгений Владимиров также рассказал, что сейчас они ждут борт из Москвы. Сейчас международные перевозки в Тюмени почти сошли на нет. Из «Рощино» за границу никто не летит, но принимаются рейсы с нашими туристами из других стран. Внутренние рейсы работают в штатном режиме. Общий объем пассажирских авиаперевозок, по сравнению с тем же периодом прошлого года, упал на 10 процентов.

Пассажиры ждут свой багажФото: Алена Кульмухаметова

Приземляющийся лайнер из Москвы доставил в Тюмень соотечественников из разных городов России. Если кто-то возвращается из других стран с пересадкой в Москве, то там туристов полностью проверяют московские медики, потому привезти вирус в Тюмень они не могут.

В начале третьего часа в «Рощино» приземлился лайнер авиакомпании «Ямал» рейсом «Москва-Тюмень».

- Я прилетел в ваш город по работе. В Москве все хорошо, паники нет, в масках ходят всего 20-30 процентов населения, - рассказал редакции столичный гость по имени Антон.

Добавим, что почти все пассажиры оказались без медицинских масок. На плохое самочувствие никто из них не пожаловался, забрав багаж, они разъехались по домам.