«Всё дело в совести»: сотрудник тюменского аэропорта рассказал, как они отлавливают больных пассажиров
Международный аэропорт «Рощино» работает в особом режиме. В здании принимаются меры предупреждения по распространению коронавирусной инфекции. Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмени» побывал в тюменской воздушной гавани и заметил изменения, связанные с приходом новой инфекции.
Евгений Владимиров показывает дезинфекционные боксыФото: Алена Кульмухаметова
На входе в зал ожидания аэропорта все как обычно: металлорамки, сотрудники охраны, сдача ключей и телефонов на стол и просвечивание сумок на ленте. О коронавирусе напоминают лишь медицинские маски на всех сотрудниках «Рощино». Еще одно нововведение - изолятор в стенах здания.
- Изолятор предназначен для пассажиров, которые еще в самолете почувствовали себя плохо. Вход в него отдельный, внутри необходимое оборудование, автономная канализация и вентиляция. Алгоритм по отработке действий проработан. Например, пассажир сообщает о плохом самочувствии, медики аэропорта замеряют ему температуру и вызывают врачей, которые увозят его в закрытом боксе в индивидуальную палату инфекционной больницы. Ни с пассажирами, ни с сотрудниками аэропорта контакта у заболевшего нет, - рассказывает директор по производству аэропорта «Рощино» Евгений Владимиров.
Самолет прибыл рейсом из МосквыФото: Алена Кульмухаметова
По его словам, каждый рейс встречает сотрудник Роспотребнадзора. Кроме того, под потолком установлен тепловизор, который замеряет температуру у прибывших пассажиров. Таких аппаратов два: один установлен в секторе внутренних перевозок, другой в международном. Также в помещениях появились дозаторы с антисептиком. За их наполняемостью следят сотрудники аэропорта.
Все «рощинцы» надевают маски, в самом здании каждые два часа проводится санобработка. Если кто-то из сотрудников аэропорта почувствовал недомогание, его тут же осмотрит медик.
Тепловизор висит под потолкомФото: Алена Кульмухаметова
- Понимаете, тут все дело в совести. Если наш сотрудник или пассажир промолчат о своем недомогании, мы ничем не поможем. Или он расскажет, но не захочет отправиться на лечение, то силой его изолировать мы не имеем права, - добавляет он.
Евгений Владимиров также рассказал, что сейчас они ждут борт из Москвы. Сейчас международные перевозки в Тюмени почти сошли на нет. Из «Рощино» за границу никто не летит, но принимаются рейсы с нашими туристами из других стран. Внутренние рейсы работают в штатном режиме. Общий объем пассажирских авиаперевозок, по сравнению с тем же периодом прошлого года, упал на 10 процентов.
Пассажиры ждут свой багажФото: Алена Кульмухаметова
Приземляющийся лайнер из Москвы доставил в Тюмень соотечественников из разных городов России. Если кто-то возвращается из других стран с пересадкой в Москве, то там туристов полностью проверяют московские медики, потому привезти вирус в Тюмень они не могут.
В начале третьего часа в «Рощино» приземлился лайнер авиакомпании «Ямал» рейсом «Москва-Тюмень».
- Я прилетел в ваш город по работе. В Москве все хорошо, паники нет, в масках ходят всего 20-30 процентов населения, - рассказал редакции столичный гость по имени Антон.
Добавим, что почти все пассажиры оказались без медицинских масок. На плохое самочувствие никто из них не пожаловался, забрав багаж, они разъехались по домам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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