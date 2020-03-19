«101 далматинец»: Алёна Водонаева восхитила фанатов образом Стервеллы

Модель, успешная бизнес-вумен, журналист и блогер из Тюмени Алёна Водонаева сразила наповал подписчиков новым образом. Она буквально срослась с героиней, которую выбрала для косплея. Сама Круэлла де Виль, более известная как Стервелла, из всеми любимого фильма «101 далматинец» посетила московскую вечеринку благодаря экс-участнице «Дома-2».

Для воплощения образа тюменка надела элегантное черное платье с соблазнительным декольте, красные туфли на шпильке и перчатки, длинную шубу а-ля далматинец. Волосы она, как и положено, выкрасила в два цвета: черный и белый, разделив их пробором. На ушках инстадивы красовались массивные серьги с камнями изумрудного цвета, а в руке она изящно держала мундштук. Выбрав антигероя, Алёна не прогадала. Фанаты уверяют, что более близкого по ее духу героя, чем изящная, элегантная, жесткая и устремленная Стервелла, сложно найти.

Сама Водонаева рассказала, что побывала на вечеринке в таком виде, и поделилась «говорящими» фото и видео.

– Альтер эго на прогулке. Спасибо моей команде за воплощение всех безумных образов. А ещё спасибо моим девочкам за то, что вы вообще не удивляетесь, когда срочно просят сделать шубу из «далматинцев». Это была пятница 13. Идеальный получился шабаш, – пишет она в «Инстаграме».

Фолловеры скандальной звезды телепроекта «Дом-2» пришли в восторг от Круэллы-Алёны и не смогли сдержать эмоций:

- Срочно Оскара! Даже два! Алёна, вам давно пора в большое кино…

- В детстве мечтала быть не Золушкой и не Русалочкой, а Стервеллой в такой вот шубе…

- Круэлла де Виль... с самоиронией всё ок!

- Фантастическая, ослепительная, сногсшибательная! А главное, ещё и умная! Алёна вам нужно пробоваться в кино, вы очень яркая личность. В следующий раз примерить образ злой мачехи из Белоснежки!

- Ваууууу! Вот это грация, вот это сексуальность! Шик! – не сдерживают себя подписчики звезды.

Фанаты уверяют, что это самый характеризующий её образ и типаж, а косплей получился не просто идельным, а бомбическим. Добавим, что шубка для русской Стервеллы была сшита из искусственного меха и ни один далматинец при ее производстве не пострадал.