75-летие Великой Победы в Тюмени: как украсят Тюмень ко Дню Победы-2020

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне скверы, бульвары, площади, улицы областной столицы зардеют флагами, плакатами, баннерами, перетяжками и новой символикой, презентованной в брендбуке оформления города к 9 Мая.

До главного праздника 2020 года – юбилейного дня Великой Победы – остается пару месяцев. За это время город заметно преобразится. На витринах, фасадах, опорах освещения, в скверах и на улицах зардеют красные флаги. Украшение символикой праздника появится в каждом месте притяжения горожан.

Допустимо три фона: красный, белый и фон стрелок, символизирующих военные маневры. Скриншот презентации брендбука с сайта www.tyumen-city.ru

Официальный логотип празднования юбилейной Победы состоит из двух частей: стилизованная округлая цифра «75» и надпись «ПОБЕДА! 1945-2020».

Юбилейный год празднования Великой Победы составлен из стрелок, напоминающих обозначение военных маневров. Такие использовались на картах генштабов советских войск, отмечают разработчики брендбука.

– Графическое изображение стрелок, обозначающее военные маневры, использовалось на картах генштабов советских войск, а затем обыгрывалось в великих военных кинокартинах: «Освобождение», «Они сражались за Родину». Стрелки символизируют динамику боевых действий и продвижение отечественных войск, штурмы вражеских позиций. За каждым движением такой стрелки на военной карте стояли судьбы людей, солдат, офицеров, мирных жителей. Тех, кто не жалел себя, кто верил и делал все возможное для Победы. Цветовая схема ассоциируется с красными развевающимися знаменами Победы на фоне белого цвета – цвета весны, чистоты, мира. Логотипу характерны строгость и динамичность, его символика понятна для всех поколений, – отметили авторы.

Администрация Тюмени обнародовала концепцию оформления города к 9 Мая. Скриншот презентации брендбука с сайта www.tyumen-city.ru

Одним из новых элементов майского оформления станет пятиконечная звезда Победы в золотисто-алых цветах. Кронштейнами «Звезда» украсят столбы, арт-объекты, ими дополнят плакаты и перетяжки. А на площадь 400-летия Тюмени выставят большие арт-объекты с информацией о Великой Отечественной войне. Здесь же установят арт-объект «С Днем Победы».

Ало-золотые звезды украсят Тюмень к 9 мая. Скриншот презентации брендбука с сайта www.tyumen-city.ru

В центральном административном округе празднично оформят скверы Пограничников, Нефтяников, Николая Машарова, Немцова, Центральную площадь и Борцов Революции, Площадь Солнца и Цветной бульвар. Зардеют флаги рядом со спасительницами Эрмитажа – в сквере Сибирских кошек, а также в сквере Прощания. Напротив городской администрации установят новый арт-объект, состоящий из 16 крутящихся логотипированных кубов с фотографиями военных лет.

На городской площади установят арт-объект с портретами победителей. Скриншот презентации брендбука с сайта www.tyumen-city.ru

Новый арт-объект появится на кольце Дома Обороны и в аллее Молодоженов в районе Дома Обороны. В Калининском административном округе украсят скверы Авиаторов, Болгаро-Советской дружбы, Комсомольский, Семёна Пацко и мемориал у ДК «Железнодорожник». Алые флаги будут реять в скверах по ул. Луначарского, 61 и по ул. Полевой, 57 и на Исторической площади. А Никольская площадь, у строительного института ТИУ, украсится новым элементом – звездой Победы и поздравительной надписью.

"Звезды" напоминают медали в честь Победы в Великой Отечественной войне. Скриншот презентации брендбука с сайта www.tyumen-city.ru

В Ленинском административном округе украсят площади Губкина, Конституции, Текутьевский бульвар и сквер Славянский. Символы праздника установят на площади Памяти, у Мемориала «Вечная память павшим в боях за Родину» в сквере по ул. Литейщиков – ул. Гагарина, а также у памятного знака односельчанам, не вернувшимся с войны 1941 –1945 годов в сквере по ул. Пражской. Посетителям автовокзала также напомнят о Победе алые флаги и растяжки на фасаде здания.

"Звезды" напоминают медали в честь Победы в Великой Отечественной войне. Скриншот презентации брендбука с сайта www.tyumen-city.ru

Скверы Льва Ровнина, Восточный, Депутатов, Молодежный, Семейный, Cеребряные ключи, бульвар имени Н. Чукмалдина и имени А. Косухина «приоденет» Восточный административный округ. Празднично оформят также скверы Десантников, Тружеников Тыла и Победы.

Символика праздника встретит гостей города на авто- и железнодорожном вокзале, а также в аэропорту "Рощино". Скриншот презентации брендбука с сайта www.tyumen-city.ru

В некоторых местах установят фоторамки «Сквозь время», например, на железнодорожном вокзале и у тюменской филармонии. На опорах освещения по всему городу будут развиваться флажки «9 мая» и «75 лет Победы». Общественный транспорт также забрендируют в общей стилистике праздника.

В брендбуке подготовили варианты наклеек на автомобили. Скриншот презентации брендбука с сайта www.tyumen-city.ru

Ознакомиться подробнее с оформлением Тюмени к 9 мая можно здесь. Подробнее о том, как правильно использовать брендированную символику и логотип 75-летия Победы в Великой Отечественной войне можно на сайте www.may9.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «75 рублей за литр»: в Югре алкомаркет разместил рекламу с символикой 75-летия Победы

Сургутян возмутил баннер с двумя фронтовиками, чокавшимися кружками с пенным, с подписями «75 рублей литр» и «75 лет Победы». Авторы скандальной рекламы использовали официальный брендированный шрифт 75-летнего юбилея Победы, а сверху и снизу баннер венчало изображение развивающейся Георгиевской ленты (подробнее).