Лучшая практика в стране. В Тюменской области газифицировали еще один поселок

Торжественный пуск газопровода состоялся в поселке Лебедевка Заводоуковского района. Благодаря новой линии и специальным условиям подключения возможность перейти на газовое отопление получили около 500 домовладений.

Газопровод протяженностью более 28 км построен всего за полгода – с июня по декабрь 2019 года. Работы обошлись в 51 миллион рублей. Проект реализован в рамках областной программы в партнерстве правительства региона, ООО «Газпром межрегионгаз Север» и УФАС.

В ходе церемонии заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин зажег символический факел, а работники газовой компании открыли задвижки, пустив газ по сети. Как заявил Вячеслав Вахрин, с приходом газа любой населенный пункт получает мощный импульс к экономическому развитию.

Вячеслав Вахрин зажигает символический факелФото: Есен Абилькенов

– Газ – наиболее эффективный вид топлива на сегодняшний день. Это способствует созданию комфортной среды, совершенно другого уровня жизни в селах. Мало построить газопроводы. Мы в рамках программы сразу делаем отводы от уличной сети до земельного участка потребителя, избавляя население от необходимости платить около 60 тысяч рублей, в которые в среднем обходится присоединение по всей стране. Таким образом, процесс подключения у нас существенно ускоряется, – подчеркнул Вахрин.

По программе также предусмотрена компенсация в размере 40 тысяч рублей на внутридомовые работы по газификации для широкой категории льготников. Из 1266 человек, проживающих в Лебедевке, льготы положены 165 жителям. В результате они в сумме сэкономят более 100 тысяч рублей на подключение, что является серьезным подспорьем для жителей сельской местности. Вячеслав Вахрин признался, что ранее газификация региона происходила куда менее эффективно.

В поселке будет газифицировано около 500 домовладенийФото: Есен Абилькенов

– Мы тратили большие средства, но ожидаемого результата не достигали. Долго проектировали, долго строили. И было много случаев, когда газопровод проходил буквально в 100 метрах от деревни, а люди газ не получали. И все это происходило потому, что проектирование делалось без связи с населенными пунктами и процессами газификации, а исходя из принципов, как выгоднее задействовать землю под прокладку. Освоение бюджетных средств растягивалось до конца нормативных сроков, что очень затягивало процесс. Потом шло оформление в областную, муниципальную собственность и так далее, – поясняет представитель областного правительства.

И вот прошло много лет, газопровод построен, можно вроде бы выдохнуть. Но в этот момент только и начинается самое главное, добавляет Вахрин.

– Муниципалитет же не является газораспределительной организацией, он не оказывает услугу. Поэтому ищет частного партнера, чтобы передать сети либо в аренду, либо продать. В итоге понастроили сетей за счет бюджета на 5 миллиардов рублей, а что с ними делать дальше, по большому счету не знали. Поэтому сегодня мы изменили философию процесса, – подчеркнул Вячеслав Вахрин.

Благодаря партнерству правительства и газовиков процесс газификации в регионе резко ускорилсяФото: Есен Абилькенов

В результате заключения партнерского соглашения основными процессами занимаются газовики, которые строят сети в соответствии с программой, разработанной правительством.

– Соблюдается принцип экономической эффективности, чтобы тянуть газопровод в те районы, где есть достаточное число заинтересованных в подключении потребителей. Это позволяет обеспечить загрузку таким образом, чтобы не повышать тариф на транспортировку газа и конечную цену для потребителей, а это принципиально важный вопрос для нас, – добавил замгубернатора.

До 2023 года уровень газификации в Тюменской области должен составить 98 процентовФото: Есен Абилькенов

Существенно ускорили процесс строительства применение типовых проектов газопроводов и распределительных сетей, а также решение властей об отмене получения разрешений на строительство. В рамках партнерских договоренностей газовики с одобрения Тюменской областной думы получили льготу по налогу на имущество, что позволило увеличить объем инвестиций с согласия УФАС.

– В результате взаимовыгодных договоренностей всех сторон сложилась очень эффективная практика, благодаря которой скорость строительства сетей выросла в 2 раза, затраты сократились в 2,6 раза. И теперь мы двигаемся такими темпами, какими газификация в Тюменской области никогда не развивалась, – заверил Вячеслав Вахрин.

Говоря о важности газификации для развития региона, он отметил, что приход современного и дешевого топлива в муниципалитеты дает толчок к инвестиционному развитию территорий.

– Появляется возможность открывать новые производства, деловая активность возрастает в разы. Это очень важный эффект. Вот почему реализация такого проекта была для нас так важна, – заметил заместитель губернатора, добавив, что тюменский опыт газификации признан лучшей практикой в России.

Глава Заводоуковского городского округа Александр Анохин добавил, что с новым ресурсом жителям не придется топить печи дровами, зависеть от перебоев с централизованным теплоснабжением, они смогут получать больше услуг, связанных с использованием газа в качестве основного топлива в поселке, улучшатся условия труда.

Пятилетняя региональная программа на 2019 –2023 годы к своему завершению подразумевает достижение уровня газификации на 98%, что наверняка будет самым высоким показателем в стране, отмечает замгубернатора.

Участники церемонии посетили один из газифицированных домов в поселке ЛебедевкаФото: Есен Абилькенов

Участники церемонии также посетили один из домов, куда уже проведен газ. Хозяева Владимир и Вера Харюшины признались, что давно ждали, когда поселок будет газифицирован. Они отметили, что это намного более удобный, современный и экономичный источник топлива. Меньше денег придется тратить на электричество, а также не нужно больше топить дровами. И добавили, что скоро планируют разобрать печку.

Добавим, что с 2014 года в регионе построено 1039 газовых сетей, топливо поступает в 139 населенных пунктов региона. Возможность подключить свои дома к газопроводу получили 18454 семьи.