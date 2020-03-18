Иван Ургант высмеял тюменскую порнозвезду, пожелавшую отдаться создателю вакцины от коронавируса

Тюменская порноактриса Любовь Бушуева, более известная любителям фильмов для взрослых как Лола Тейлор, стала объектом насмешек телеведущего Первого канала Ивана Урганта. Причиной тому стало заявление Лолы, что она одарит интимом того, кто создаст вакцину от коронавирусной инфекции.

Такое желание сексуальная блондинка изъявила после того, как оказалась в заточении на карантине. Девушка заболела. У нее все характерные признаки ОРВИ, однако с учетом последних событий Лоле выдали предписание не покидать свой дом в течение 14 дней.

Люба сетует, что ее ежедневные гости только медики, они ставят ей уколы и берут анализы, а еще девушка ужасно голодна, хочется хотя бы сухариков, но ей запрещено покидать пределы своего двора под угрозой штрафа.

От отчаяния тюменка выразила желание отдаться в качестве награды создателю вакцины от коронавируса. Именно это ее благое намерение было жестоко осмеяно Иваном Ургантом.

В минувшем выпуске программы «Вечерний Ургант» он заявил следующее:

– Порноакриса Лола Тейлор пообещала заняться сексом с изобретателем вакцины от коронавируса. Представляете, как обидно, когда ты всё человечество спас, а потом умер от банального герпеса, – сказал он под взрывы смеха.

Отметим, что по состоянию на вечер 17 марта в Российской Федерации проведено 116 061 исследование на коронавирус. Зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению пять человек. Тюменцы могут следить за новостями по этой теме на официальном сайте штаба по предупреждению коронавирусной инфекции в Тюменской области.

Первый Монолог без зрителей. Вечерний Ургант. 16.03.2020.В выпуске, впервые записанном без зрителей в студии, Иван и Митя обсудят влияние дистанционной работы на отношения в семье, поющих на карантине итальянцев, обращение полицейских Солт-Лейк-Сити к преступникам и награду за разработку вакцины от коронавируса. Смотрите в нашем традиционном обзоре новостей! VK: http://vk.com/vecherniy.urgant Instagram: http://instagram.com/vecherniy_urgant Facebook: https://www.fb.com/vechernij.urgant Twitter: https://twitter.com/Urgant_Show WEBSITE: http://urgantshow.ru Каждый день - новый выпуск! Подписывайтесь! http://bit.ly/Subscribe_UrgantShow Вечерний Ургант Выпуски http://bit.ly/UrgantShow Взгляд снизу - http://bit.ly/VzgliadSnizu Я знаю, что вы делали прошлым прошлым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4sUi9VX-79nUc5j5kf_EN7J Острый репортаж с Аллой Михеевой - http://bit.ly/AllaMiheeva Интервью с гостями - http://bit.ly/Talk_UgrantShow Новости от Ивана - http://bit.ly/NewsFromUrgant Музыкальные номера - http://bit.ly/MusicVideosUrgantShow Пойдём в кино, Оксана! - http://bit.ly/Poydem_v_Kino Клуб Высокая талия - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4s7-tTziYJYeTaiAN1Lge-1 Встреча с интересным человеком - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4teW9Cdixqx3KTKEGZDnkRq Голос улиц с Константином Анисимовым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4t7Xl43Ub0suiWUgZAU6ppI Пять вспышек прекрасного - http://bit.ly/5_vspyishek Вечерний патруль. - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4vuVe4-Wi_3FVGQyDIEQouU Ми-ми-ми - http://bit.ly/_Mi_Mi_Mi Звезда интернета - популярные видеоблогеры - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4ucjl2lx2LCid8DkTbY9KQa Стрижем на Первом! - http://bit.ly/CutCut Селфи с незнакомцем - http://bit.ly/SelfySelfy

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иван Ургант пошутил о студентке с коронавирусом, которую выписали из тюменской инфекционки

Ведущий Первого канала пошутил, что девушке придется жить одной (подробнее)

Тюменская порнозвезда пообещала ночь любви создателю вакцины от коронавируса

Девушка оказалась на карантине после поездки (подробнее)

Информация о том, что над Тюменью военные вертолеты распылят лекарства для дезинфекции, оказалась ложной

Горожан просят верит только официальным источникам (подробнее)