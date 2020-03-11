В Тюмени на празднике творчества «зажглись» новые звезды

5 марта состоялся Гала-концерт участников отборочного тура ежегодного корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды», призванный раскрыть творческие способности сотрудников большой компании и их детей и объединить коллективы предприятий со всей России.

В этом году на суд жюри от 120 сотрудников четырех дочерних обществ компании было представлено 58 номеров в номинациях вокал, хореография, инструментальный жанр, эстрадно-цирковой и оригинальный жанр, а также 45 работ художников-любителей и фотографов в номинации «Отражение».

Председатель жюри Ирина Бархатова – преподаватель, музыкант, певица – поблагодарила организаторов фестиваля за то, что смогла познакомиться с новыми талантами.

Фестиваль получился душевным и ярким. Фото - из архива "РН-Уватнефтегаз".

- В детском творчестве я не люблю говорить о профессиональных уровнях. Скажу только, что все ребята показывают ответственное отношение к конкурсу. Важно, что они заинтересованы, есть желание показать, на что они способны. Мне понравилось, что многие дети поддерживали друг друга, были одной командой. Это – отличное качество, которое пригодится им в жизни, - добавила председатель жюри.

В каждой номинации конкурса были отмечены сотрудники ООО «РН-Уватнефтегаз».

- Впервые решил выступать в оригинальном жанре вместе с дочкой. Поддержка в семье, как и в коллективе, очень важна, - поделился сотрудник компании Константин Бакум, успешно дебютировавший с номером «Богатырская сила». – Для всех, кто ещё не представлял свои таланты публично, это отличный старт.

Фестиваль получился душевным и ярким. Фото - Иван Горбунов.

Людмила Иванова поблагодарила руководство нефтедобывающего предприятия за творческое развитие семей своих специалистов:

- Ребенок второй год участвует в номинации «вокал» в возрастной категории 7-12 лет и очень счастлив!

Ее сын - юный певец Лев Иванов так зажигательно исполнил песню «Рок-герой», что не оставил у жюри сомнений в том, кому должно достаться первое место.

- Надеялся, что у меня всё получится на «соточку», так и вышло, - гордо заявил призер. – В конкурсе решил поучаствовать потому, что мой папа – нефтяник!

11-летний Максим Бережной стал призером в номинации «Отражение».

- Я нарисовал цирк иллюзий. Идею мне подсказала мама, она художница. Использовал технику «оптические иллюзии», получилась своеобразная картина в переворотах, - пояснил конкурсант. - Участвую третий год подряд, занимал второе и первое места.

Дуэт супругов Алиниседовых очаровал жюри и зрителей энергетикой кавказского народного танца.

- С мужем работаем вместе, только я в офисе, а он на промысле. Когда я захотела принять участие в конкурсе он меня поддержал. Особого опыта не было в этом жанре, выступали как любители. Нашла национальные костюмы, договорилась с хореографом, чтобы нам поставили танец, - рассказала Эльвира Алиниседова. - Подобные мероприятия заставляют вспомнить о том, что у каждого есть хобби, помогают раскрывать таланты. Я еще и художник, поэтому планирую в следующем году подать заявку и в эту номинацию.

В эстрадно-цирковом жанре одно из двух первых мест завоевала Илиана Бондаренко. Вместе с партнером она представила номер на трапеции под названием «С любимыми не расставайтесь», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Свой творческий потенциал я реализую в свободное от работы время. Каждый вечер вместе с дочкой едем тренироваться. Хочется показать ребенку на своем примере, как ставить перед собой цели и достигать их, - подчеркнула Илиана.

Фестиваль получился душевным и ярким. Члены жюри после церемонии награждения выразили благодарность всем участникам за подготовку замечательных номеров и пожелали удачи призерам на следующем этапе конкурса, победители которого, в свою очередь, смогут попасть на финал Фестиваля компании «Роснефть» в Москву.

Иван Горбунов