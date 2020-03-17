2020-03-17T15:28:34+03:00
Звезды

Тюменцы, которые спародировали клип Uno группы Little Big, хотят попасть на «Евровидение»

Видеоролик с танцем набрал десятки тысяч просмотров менее чем за сутки [видео]
Алена Кульмухаметова
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«Огонище»: Тюменцы хотят попасть на «Евровидение» на подтанцовку к Littlе Big. Фото из группы "LITTLE BIG" во "ВКонтакте"«Огонище»: Тюменцы хотят попасть на «Евровидение» на подтанцовку к Littlе Big. Фото из группы "LITTLE BIG" во "ВКонтакте"
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До открытия международного песенного конкурса «Евровидение 2020» в Роттердаме осталось менее двух месяцев. Россию будет представлять группа Littlе Big с треком Uno, который уже сейчас взорвал Рунет. Ролик с клипом неожиданно всплыл больше недели назад и сразу завоевал сердца миллионов поклонников.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

На него появились пародии не только в России, но в других странах. Тюменцы решили не отставать и записали свое видео с танцем к этому треку. Получилось бомбически классно.

Корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени» удалось узнать, что команда портала «Моя территория», принявшая участие в съемках, претендует, ни много ни мало, на подтанцовку к литтлбигловцам.

- Пока вся страна пытается защититься от коронавируса, мы хотим попасть на «Евровидение». Наши ребята Таня, Леша и Айгерим (слева направо) хорошо бы смотрелись в подтанцовке у Littlе Big, которые представляют Россию на конкурсе. За прошлые сутки клип группы в сети набрал больше просмотров, чем за год финал конкурса 2019 года. Как думаешь, это заявочка на победу? – пишет один из идейных вдохновителей под постом с роликом.

Активист «Моей Территории» Владимир Березовский рассказал редакции, что на самом деле танцы под песню Uno - это уже целый челлендж в поддержку Литтл Биг. В нем приняли участие коллектив Курской АЭС, уральские казачки, сотрудники «Ашана» из Волгограда, сушимастера, пенсионерки, юные гимнастки и многие другие россияне.

- Подобные ролики многие снимают. Наша команда тоже решила поучаствовать, добавил он.

Ролик с танцем получился бесподобным и стал вирусным в тюменских пабликах. Пользователям соцстей он очень понравился.

- Огонище!

- Блин, крутые!

- Круто! Ждем на Евровидение 2020! – не могут сдержать эмоций тюменцы.

Отметим, что в съемках клипа Littlе Big принял участие танцор с нестандартной внешностью Дмитрий Красилов. Ранее он покорил зрителей ТНТ в проекте «Танцы». Зрители влюбились в танцующего парня в голубом костюме. «Пухляша» желают видеть на самом конкурсе вместе с группой. Приглашение от артистов он уже получил и вместе с группой будет представлять нашу страну на конкурсе.

Тюменцы хотят попасть на «Евровидение» на подтанцовку к Littlе Big.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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